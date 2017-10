Univé vergoedt gehackte mobiel en pc

Virussen, phishing, hacken, ransomware. De wereld van online veiligheid lijkt een vervan-mijn-bedshow. Niets is minder waar, het is dichtbij. Inmiddels worden al twee keer zoveel mensen getroffen door cybercriminaliteit dan fietsendiefstallen. Univé komt daarom als eerste verzekeraar met een complete oplossing: een ‘kastje’ om problemen te voorkomen, een hulplijn voor als het misgaat en een schadevergoeding als je apparaat niet meer te redden is.

Cybercriminaliteit aangepakt

Coöperatie Univé biedt vanaf vandaag ‘Zorgeloos Online’. Klanten krijgen een ‘kastje’, de FSecure SENSE, een beschermingswal die alle internetverkeer van alle apparaten in huis beschermt tegen internetcriminelen die bijvoorbeeld virussen verspreiden, aan phishing doen en hacken. Een meegeleverde app beschermt apparatuur buitenshuis. Daarnaast is er een hulplijn met technici om te helpen voor als het toch misgaat. En als een mobiel, laptop of pc alsnog onherstelbaar beschadigd raakte, is er een vergoeding tot 5.000 euro. Mocht er door apparaten schade ontstaan bij anderen, dan is de eigenaar tot 2,5 miljoen euro verzekerd voor aansprakelijkheid.

De wereld verandert

“De wereld verandert en de risico’s voor onze klanten ook. Samen met onze leden ontwikkelden we daarom Zorgeloos Online. Het gaat er niet om alleen een verzekering te bieden of alleen preventiemaatregelen en assistentie, het is juist de combinatie. Het gaat om het voorkomen van risico’s, beperken van schade en verzekeren als het echt nodig is. We zijn de eerste verzekeraar die nu het probleem op alle fronten aanpakt, waarbij we de mogelijkheden van techniek combineren met onze kennis van ruim 200 jaar elkaar helpen en verzekeren”, zegt CEO Joost Heideman van Coöperatie Univé.

Welke problemen

Zorgeloos Online beschermt tegen cybercriminaliteit zoals virussen die apparaten onbruikbaar maken. Een ander probleem vormt het ‘gijzelen’ van apparaten met ransomware, waarbij alleen na betaling het apparaat of een account weer vrijgegeven wordt. En weer een ander probleem is het misbruiken van het toenemende aantal online apparaten in huis voor bijvoorbeeld een aanval op websites (DDoS-aanval). De verzekering is bijvoorbeeld niet bedoeld voor online aankopen die mislopen. Daarvoor zijn al andere oplossingen beschikbaar.

Zorgeloos Online

Voor een vast bedrag per maand ontvangen klanten het totale pakket aan maatregelen. Uit onderzoek is gebleken dat mensen zichzelf wel beter willen beschermen, maar niet goed weten hoe. Gedoe met virusscanners werpt hoge drempels op en ze willen er ook niet teveel bij stil hoeven staan. Zorgeloos Online voorziet in deze behoefte. Op unive.nl/zorgeloosonline staat alles beschreven.