Minder aanmeldingen voor oversluitleningen in 2017

Minder mensen sluiten dit jaar leningen over. Het aantal aanvragen voor oversluitleningen is dit jaar met 7,7 procent gedaald. Het gemiddelde leenbedrag voor het samenvoegen van bestaande leningen is met ruim 10 procent gedaald. Dit blijkt uit onderzoek van Geldshop, onafhankelijk adviseur en bemiddelaar in consumptief krediet, waarbij 18.515 leningaanvragen werden geanalyseerd.

Minder oversluitleningen

Oversluitleningen, waarbij meerdere bestaande leningen worden samengevoegd tot één lening, worden vooral aangevraagd om geld te besparen. In de eerste acht maanden van 2017 hebben Nederlanders echter 7,7 procent minder oversluitleningen aangevraagd dan in dezelfde periode in 2016. Het gemiddelde gewenste leenbedrag is met ruim 10 procent gedaald naar 24.352 euro. De meeste aanvragen werden gedaan in maart. Ook de hoogste leenbedragen werden in het voorjaar gedaan.

Provinciale verschillen in leenbedrag

Inwoners van Flevoland lenen het vaakst voor het oversluiten van leningen. Ten opzichte van het landelijk gemiddelde lenen Flevolanders 186 procent vaker voor het samenvoegen van leningen. Ook de hoogste leenbedragen voor oversluiten komen uit Flevoland. Gemiddeld vragen Flevolanders 26.420 euro aan om leningen over te sluiten.

Het gewenste leenbedrag is het sterkst gedaald in Friesland, waar men dit jaar gemiddeld 37,9 procent minder wenst te lenen. De sterkste stijging vindt plaats in Drenthe, met 9,5 procent.

Vooral ouderen voegen leningen samen

Van alle leeftijdsgroepen zijn de meeste en hoogste oversluitleningen afkomstig van mensen van tussen de 51 en 64 jaar oud. Deze leeftijdsgroep vertegenwoordigt 39,4 procent van alle aanvragen. Het gemiddelde aangevraagde leenbedrag is 27.180 euro. Jongvolwassenen tussen de 18 en 30 jaar vragen daarentegen het laagste leenbedrag aan voor oversluitleningen; 12.034 euro. Met 6,4 procent van de aanvragen vraagt deze groep Nederlanders ook het minst vaak een oversluitlening aan.

Het gehele onderzoek, inclusief provinciale data, is te vinden op de onderzoekspagina van Geldshop.