Geldverstrekkers ook actief buiten het rentefront

In de week nadat de ECB verlenging van het opkoopprogramma bekend maakte, toonde de rente op de kapitaalmarkt zich uiterst stabiel. Ook het aantal hypotheekrentewijzigingen door geldverstrekkers bleef ongeveer gelijk, waarbij de meeste aanbieders verlaging van de tarieven aankondigden. Na een aantal weken van afwezigheid meldden ook de grootbanken zich weer, de enige uitzondering was de Rabobank. Het ging in de regel om kleine aanpassingen (tot 0,1%-punt).

Per saldo liepen de gemiddelde middellange hypotheekrentes (5 en 10 jaar met NHG) iets op en daalden de gemiddelde lange hypotheektarieven (20 en 30 jaar zonder NHG).

Wijzigingen productaanbod

Enkele banken voerden ook wijzigingen in hun productaanbod door. Moneyou vereenvoudigt het assortiment en gaat terug naar één hypotheek. BLG breidt vanaf 1 maart 2018 het aantal tariefklassen uit van vier naar twaalf. Dit laatste past in de trend waarbij aflossen tijdens de looptijd al wordt beloond met een lagere rente. Verder maakte ING bekend dat de Nederlandse hypotheekportefeuille in omvang is afgenomen, door extra aflossingen en verkoop van een hypotheekportefeuille van Westland-Utrecht. Onlangs verkocht Rabobank 3.600 leningen met NHG aan een Franse bank. Met de verkoop wordt er kapitaal vrijgespeeld om nieuwe hypotheken te kunnen verstrekken aan klanten.