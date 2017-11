Zorgpremie niet enige kostenpost

Uiterlijk 12 november ontvangen alle Nederlanders de nieuwe polis van hun zorgverzekeraar. Veel consumenten kijken dan direct welke zorgpremie zij gaan betalen. De premie is uiteraard belangrijk, maar minstens zo belangrijk is om te controleren of de nieuwe zorgverzekering nog passend is. Verzekeraars kunnen namelijk jaarlijks de voorwaarden van de aanvullende pakketten aanpassen.

Uit gegevens van vergelijkingswebsite Independer blijkt dat veel consumenten een verzekering hebben die niet (meer) aansluit bij hun zorgbehoefte. Zij zijn zich lang niet altijd bewust van de wijzigingen in de polis of van het feit dat veranderingen in hun situatie van belang kunnen zijn voor hun verzekering. Hierdoor ontstaan achteraf vaak financiële teleurstellingen. Zo kan het zijn dat een bepaald merk medicijn niet langer vergoed wordt waardoor de kosten hoger worden. Alle reden om elk jaar goed te kijken of de verzekering nog steeds een passende dekking biedt.

Let op meer dan de premie

“Kijk niet alleen naar de premie maar zeker ook naar de inhoud,” aldus Coen de Ruiter, directeur van Independer. “Meer dan twee derde van Nederland heeft al tien jaar niet omgekeken naar zijn zorgverzekering. Je kan ervan uitgaan dat het merendeel van hen niet de optimale dekking heeft of te veel betaalt.” De winst valt vooral te behalen bij de aanvullende pakketten. “Wij zien maar al te vaak dat mensen aanvullend verzekerd zijn voor zaken die ze nooit gebruiken. Zo werden we laatst gebeld door een vrouw van 67 jaar die nog nooit was overgestapt. Zij bleek al jaren een uitgebreid aanvullend pakket te hebben met o.a. een vergoeding voor kraamzorg en anticonceptie.”

De 7 beste besparingstips

Er zijn veel manieren om geld te besparen op zorgkosten. Independer zet een paar van de belangrijkste besparingstips op een rijtje.

1. Zoals hierboven te lezen. Check je aanvullende verzekering: wat heb je echt nodig?

2. Let op waar je een specialistische behandeling laat uitvoeren. Behandelkosten kunnen per ziekenhuis flink verschillen.

3. Veel kleine behandelingen kunnen kosteloos in een huisartsenpraktijk worden gedaan in plaats van in een ziekenhuis.

4. Collectieve zorgverzekeringen zijn lang niet altijd voordeliger, omdat ze vaak zeer uitgebreid zijn. Vergelijk deze met het normale aanbod.

5. Verzeker als ouder je kind mee bij degene die de meest uitgebreide polis heeft.

6. Voorkom dubbele verzekering. Het is belangrijk je te verzekeren voor medische kosten in het buitenland. Maar vaak zit dat al in je reisverzekering.

7. Maak gebruik van een vergelijkingssite die zich verbonden heeft aan het Keurmerk Objectief Vergelijken, waardoor je zeker weet dat het advies dat je krijgt helder, objectief en compleet is.

