Rolls ontwikkelt AOV- vergelijkings-, adviesmodule verder door

Om het haar gebruikers nog makkelijker te maken heeft Rolls recentelijk enkele significante aanvullingen in haar AOV-advies module doorgevoerd. Deze aanvullingen zullen de adviseurs op de ruim 1500 advieskantoren die met de Rolls AOV module werken nog verder helpen om de processen in het inkomensadvies beter te structureren, te vergemakkelijken en te versnellen. Vanaf nu is de SIVI beroepenlijst (die men samen heeft ontwikkeld) geïntegreerd in de Rolls software.

De meeste verzekeraars zijn of gaan binnenkort over op de SIVI-lijst. Dat is voor Rolls het startsignaal om 100% van de SIVI-lijst gebruik te maken. De enkele verzekeraar die nog niet over is zal voor een aantal beroepen geen premie geven maar Rolls is verzekerd dat men er volop mee bezig is. Naast de Sivi beroepenlijst kunnen adviseurs ook een beroep vereenvoudigd kiezen met automatisch aanvullen. Ook is het koppelen van Rolls met extranetten en andere systemen nog gemakkelijker geworden.

Direct aanvragen bij Verzekeraar

Tevens is het mogelijk om vanuit de Rolls AOV module direct een aanvraag te genereren bij Reaal, ook dit maakt het proces completer en sneller. In één “straat” is het mogelijk om te inventariseren, analyseren, adviseren, rapporteren en ook af te sluiten. Dit voorkomt dubbel invoeren. Rolls is met meerdere verzekeraars in gesprek om deze toevoeging in het programma breed te realiseren.

Inventarisatie digitaal in laten vullen

Ook nieuw voor de adviseur is de mogelijkheid om mbt de AOV inventarisatie de klant een digitale “invullink” te sturen. De klant kan in deze link haar/zijn relevante en gevraagde gegevens noteren en zendt die terug naar zijn adviseur. De adviseur laadt de klantgegevens digitaal in zijn Rolls systeem en kan deze verwerken in zijn inventarisatie-, analyse-, adviestraject. Met deze oplossing wordt het proces vergemakkelijkt en versneld. Naast het gebruik van Rolls AOV voor nieuwe aanvragen zijn bovenstaande aanvullingen/wijzigingen ook relevant bij het beheer van de lopende dossiers.

Mantelovereenkomsten

De laatste gewenste toevoeging zijn de mantelovereenkomsten die nu in Rolls zijn verwerkt. Van een aantal verzekeraars (Reaal, Amersfoortse, Aegon, Goudse en Achmea) zijn deze ontvangen en ingebouwd. Bij alle verzekeraars is de gewenste informatie opgevraagd en deze zal zodra deze door Rolls zijn ontvangen worden toegevoegd worden aan de software. Om het haar gebruikers nog makkelijker te maken heeft Rolls recentelijk enkele significante aanvullingen in haar AOV-advies module doorgevoerd. Deze aanvullingen zullen de adviseurs op de ruim 1500 advieskantoren die met de Rolls AOV module werken nog verder helpen om de processen in het inkomensadvies beter te structureren, te vergemakkelijken en te versnellen.

Bron: Rolls