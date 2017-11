Mkb-ondernemer vaakst slachtoffer van malware

Malware (30 procent), ransomware (17 procent) en phishing (10 procent) zijn de meest voorkomende vormen van cybercrime waardoor mkb-ondernemers worden getroffen. In totaal zegt 1 op de 5 ondervraagde mkb’ers wel eens het slachtoffer geweest van cybercriminaliteit. Dat blijkt uit onderzoek van het Lectoraat Cybersecurity in het mkb van de Haagse Hogeschool, dat in samenwerking met MKB-Nederland is uitgevoerd in twintig branches.

Het onderzoek van het nieuwe lectoraat van de Haagse Hogeschool, dat onder leiding van lector dr. Rutger Leukfeldt officieel van start gaat, laat onder meer zien dat bedrijven met meer dan 50 medewerkers significant vaker (39,1 procent van deze groep) slachtoffer zijn dan bedrijven tussen de 10 en 50 medewerkers (21,8 procent) en bedrijven van 1 tot 10 medewerkers (15,1 procent). Hoewel malware, ransomware en phishing in het mkb vaker voorkomen dan bijvoorbeeld hacking (7 procent), DoS-aanvallen (5 procent), afpersing (3 procent) en identiteitsmisbruik (3 procent), gaat het in absolute zin ook bij deze vormen van cybercrime nog altijd om grote aantallen bedrijven die erdoor worden getroffen.

Verbeteren cyberveiligheid

MKB-Nederland is enthousiast over het nieuwe lectoraat van de Haagse Hogeschool, dat een bijdrage kan leveren aan het verbeteren van de cyberveiligheid in de grote en diverse groep mkb-bedrijven, aldus voorzitter Michaël van Straalen. “Mkb’ers hebben wel verstand van ondernemen, maar zijn geen beveiligingsspecialisten, en al helemaal niet als het gaat om de complexe digitale wereld met onbegrepen dreigingen waarvoor je geen tastbare beveiliging kunt aanschaffen. Het is totaal anders dan de fysieke wereld en dat maakt het mede moeilijk om goede keuzes te maken.”

Schadepost

Volgens Van Straalen is de gemiddelde mkb-ondernemer zich bewust van de digitale gevaren en doen de meeste ondernemers hun best om de beveiliging goed te regelen, maar zoals ook het onderzoek van het lectoraat laat zien, lukt dat maar ten dele. Daarom vormt cybercriminaliteit zowel een enorme schadepost voor de economie als geheel als voor de winstgevendheid van de mkb-bedrijven die het doelwit zijn.

Digital Trust Center

De voorzitter van MKB-Nederland zou graag zien dat het lectoraat kennis en inzichten vergaart over cyberveiligheid in het mkb en met praktisch werkbare aanbevelingen, informatie en ondersteuning komt, die brancheorganisaties vervolgens kunnen verspreiden onder hun leden. Van Straalen adviseert het lectoraat ook om gevraagd en ongevraagd beschikbare kennis te delen met het nieuwe Digital Trust Center, dat onder meer tot doel heeft het mkb te helpen met de juiste informatie.

Project Veilig Zakelijk Internetten

MKB-Nederland en de Haagse Hogeschool werken al enige tijd samen in het project Veilig Zakelijk Internetten, dat zowel individuele ondernemers als brancheorganisaties helpt in de strijd tegen cybercrime. In dit project, dat wordt ondersteund door de ministeries van Justitie en Veiligheid en Economische Zaken, kunnen ondernemers onder meer de veiligheid van hun digitale omgeving laten testen en kunnen brancheorganisaties de specifieke risico’s van hun achterban in kaart laten brengen. Vervolgens krijgen ze tips op maat om die risico’s te elimineren.

