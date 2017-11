ABN AMRO gaat beleggen verder verduurzamen

ABN AMRO is met zo'n 8 miljard euro duurzaam belegd vermogen op dit moment de grootste bank in duurzaam beleggen in Nederland. De bank heeft de ambitie het duurzaam belegd vermogen de komende 3 jaar te laten groeien naar 16 miljard euro. Daarnaast zal ABN AMRO het beleggingsassortiment verder gaan verduurzamen. Kees van Dijkhuizen, CEO ABN AMRO: "ABN AMRO wil een bijdrage leveren aan een betere wereld en ziet dat klanten duurzaamheid steeds belangrijker vinden.

We hebben in augustus dit jaar ambities op het gebied van de verduurzaming van woningen en gebouwen aangekondigd. Nu doen we dat voor duurzaam beleggen.'

Groei

De beoogde groei van het duurzaam belegd vermogen komt van zowel nieuwe als bestaande klanten. Vanaf 2018 zal duurzaam beleggen de standaard zijn voor nieuwe klanten in Nederland. ABN AMRO gaat contact opnemen met bestaande klanten om met hen te spreken over een overstap van traditioneel naar duurzaam beleggen. Klanten zijn hiertoe niet verplicht.

Daarnaast wil de bank de groeiambities realiseren door het voor klanten die (ook) elders beleggen aantrekkelijk te maken over te stappen naar ABN AMRO. Hiertoe verstrekt de bank per 2018 impact rapportages die inzicht bieden in hoeverre beleggingen positief of negatief bijdragen aan maatschappelijke thema's zoals impact op het milieu. Ook klanten van de bank die traditioneel beleggen krijgen de rapportages. De bank beoogt met de rapportages het bewustzijn van duurzame impact te vergroten. Daarmee fungeren ze als een stimulans voor een overstap van traditioneel naar duurzaam beleggen.

Verduurzaming assortiment

ABN AMRO zal de komende jaren haar engagementstrategie met bedrijven en beleggingsfondsen die geen onderdeel zijn van het aanbod van duurzaam beleggen intensiveren. Daarbij zal de bank waar mogelijk de samenwerking zoeken met andere financiƫle instellingen, zoals institutionele beleggers. Van bedrijven en fondsmanagers die geen positieve resultaten laten zien op een engagement traject, wordt op termijn afscheid genomen. Daarnaast zullen nieuwe beleggingsproducten en -diensten duurzaam zijn.

Rendement

Duurzame bedrijven zijn beter voorbereid op de toekomst. Dat blijkt uit de beleggingsrendementen van deze ondernemingen. Resultaten van duurzame beleggingsportefeuilles van ABN AMRO doen niet onder voor traditionele beleggingen. Een verantwoorde keuze hoeft financieel rendement dus niet in de weg te staan.

