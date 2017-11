Nederlander wil investeringsvrijheid banken aan banden gelegd

Ruim tachtig procent van de rekeninghouders weet niet wat de bank doet met het geld dat op zijn of haar staat rekening. Dit blijkt uit onderzoek van FBD Bankmensen, detacheerder van financiƫle professionals, onder meer dan 1050 Nederlanders. Opmerkelijk is dat uit het onderzoek blijkt dat bijna 75 procent van de Nederlanders zegt wel te willen weten wat er met hun geld gebeurt.

Daar komt bij dat 54,9 procent van de Nederlanders vindt dat een bank expliciet toestemming moet vragen om gebruik te maken van het geld dat zij de bank in bruikleen hebben gegeven.

Een dikke negentig procent van de ondervraagden vindt dat de bank klanten moet informeren over projecten waarin ze hun geld investeren. "We zien een duidelijke verschuiving in de markt", vertelt Henk Kelder, algemeen directeur van FBD Bankmensen. "Terwijl banken zich steeds verder terugtrekken uit het straatbeeld, zoekt de klant juist houvast. Het is een uitdaging voor banken om de juiste mensen in te zetten die de consument informatie te verschaffen. Persoonlijk contact is daarbij onmisbaar."

Bewuster bezig met maatschappij en klimaat

Banken genieten een enorme vrijheid wat investeren betreft. Daarbij maken ze gebruik van geld dat de gemeenschap hen toevertrouwd. In het verleden is gebleken dat investeringen in milieuvervuilende praktijken of bedrijven die de mensenrechten schenden, geen uitzondering vormen. "Investeren in bedrijven die arbeiders uitbuiten of in natuurgebieden verwoesten is natuurlijk not done in deze tijd", stelt Kelder. "Je merkt overal dat mensen bijvoorbeeld 'groener' worden en zich verantwoordelijk voelen voor de grote van hun maatschappelijke footprint. De keuze voor een transparante bank is in het verlengde daarvan een logische. Op basis van inzicht in de investeringen van de bank kan de consument voor een bepaalde bank kiezen."

Overstappen

Alhoewel er nieuwe initiatieven zijn die 'groen' investeren of een investeringsvrij model hantereren, stapt de Nederlander niet zomaar over naar een nieuwe bank. Ruim 65 procent wisselt niet van bank door de administratieve rompslomp. Bovendien vertrouwt 43,9 procent nieuwe initiatieven niet. "Overstappen is iets wat mensen niet snel doen", stelt Kelder. "Een persoonlijke band met een bank is belangrijk. Dat is ook iets wat wij onze mensen en opdrachtgevers meegeven. Ik durf dan ook te voorspellen dat banken de migratie naar meer persoonlijke contact uiteindelijk weer gaan maken."

