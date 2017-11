De Week van de Belegger: belegt u al?

Van 10 tot en met 17 november is het de Week van de Belegger. Tijdens deze week worden in het hele land activiteiten, inspirerende programma’s en bijeenkomsten georganiseerd voor mensen die geïnteresseerd zijn in beleggen. Heeft u al eens over beleggen nagedacht? Nederlanders zijn steeds meer bezig met geld en manieren om dat geld te laten groeien. We moeten steeds meer zelf regelen voor onze financiële toekomst.

De AOW-leeftijd gaat omhoog, kinderen krijgen geen studiebeurs meer. En de hypotheekrente aftrek wordt verder afgebouwd. Zeker nu de spaarrente zo laag is, kan beleggen interessant zijn. Beleggen levert op de langere termijn vaak meer op dan sparen. Let wel op dat beleggen ook risico’s en kosten met zich meebrengt. Uw geld kan minder waard worden.

Veel mensen beginnen relatief laat met beleggen

Meer dan 80% van de beleggers is ouder dan 40 jaar, zo blijkt uit klantgegevens van Centraal Beheer. 60% is zelfs ouder dan 50 jaar. Dat is jammer, want beleggen kan juist op de langere termijn aantrekkelijk zijn. Jong beginnen is een goed idee, zeker als u belegt voor een doel ver in de toekomst. Bijvoorbeeld voor uw pensioen.

Als u jong begint, heeft u nog lang om geld opzij te zetten

Wanneer u de tijd heeft, kunt u iets meer risico nemen. Daardoor heeft u een grotere kans op een hoger rendement. Stel, het gaat even iets minder met uw beleggingen. Dan heeft u de tijd om te wachten tot de koersen weer stijgen. Bovendien kunt u met beleggen niet alleen rendement op uw inleg behalen, maar ook op het eerder behaalde rendement. Hoe eerder u begint met beleggen, hoe groter dit voordeel wordt. Over een periode van bijvoorbeeld 30 jaar kunt u zo al met een kleine periodieke inleg een mooi bedrag opbouwen.

We gebruiken voor deze berekening een voorbeeldrendement van 4%. Het werkelijke rendement is afhankelijk van welke beleggingen u kiest. En de daarbij horende kosten. Uw rendement kan hoger of lager zijn dan het voorbeeld.

Gaat u ook naar de Week van de Belegger?

Een mooi moment om even stil te staan bij uw mogelijkheden. De week wordt op 17 november afgesloten met de BeleggersFair in de Beurs van Berlage in Amsterdam.

Rekenvoorbeeld: Inleg per maand Aantal jaar Totale inleg Eindbedrag tegen 4% rendement Mogelijke opbrengst € 50,- 10 € 6.000,- € 7.340,- € 1.340,- € 50,- 30 € 18.000,- € 34.598,- € 16.598,-

