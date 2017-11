ONVZ en Philips samen in preventie

ONVZ en Philips gaan een strategische samenwerking aan op het gebied van preventie. Het eerste resultaat hiervan is een nieuwe tandverzekering. Tandfit Preventief is de eerste volledig op preventie gerichte aanvullende zorgverzekering gekoppeld aan de meest geavanceerde tandenborstel die in Nederland verkrijgbaar is. De verzekering vergoedt onder andere bezoeken aan de mondhygiënist en controles bij de tandarts volledig. Het is voor het eerst dat een product voor preventieve mondzorg aan een verzekering wordt gekoppeld.

Om te beschermen tegen gaatjes, ontstoken tandvlees en andere aandoeningen in de mond combineert Tandfit Preventief de meest uitgekiende mondzorgdekking met de nieuwste connected elektrische tandenborstel van Philips. mWanneer de verzekering in combinatie met een basisverzekering wordt afgesloten, gaat Tandfit Preventief rond de 30 euro per maand kosten. Daar kan nog collectiviteitskorting vanaf gaan. Aanvragen kan vanaf half november via onvz.nl.

Dekkingen

Tandfit Preventief vergoedt alle bezoeken aan de mondhygiënist en controles bij de tandarts onbeperkt. Daarnaast worden onder andere verdovingen, röntgenfoto's, vullingen, fluoridebehandelingen, sealants en tandvleesbehandelingen tot een bedrag van 2.000 euro per jaar vergoed. Ook bevat de verzekering een ongevallendekking tot 5.000 euro. Verzekerden krijgen bovendien ieder kwartaal automatisch een nieuwe opzetborstel thuisgestuurd.

Tandenborstel

Een goede tandenborstel is een randvoorwaarde voor wie zijn mond gezond wil houden. Daarom is de meest geavanceerde tandenborstel met slimme technologie onderdeel van het pakket. De Philips Sonicare DiamondClean Smart (retailadviesprijs 260 euro) geeft persoonlijk poetsadvies; van plakverwijdering tot gezonder tandvlees en een frisse adem. De tandenborstel kan worden gekoppeld aan een app, die gebruikers feedback geeft op hun poetsgedrag. Gebruikers kunnen het rapport van het poetsgedrag voor tips meenemen naar de mondhygiënist en tandarts. Elke opzetborstel heeft een chip, waardoor de tandenborstel de opzetborstel, en daarmee de instellingen van de gebruiker, herkent. Zo kan heel het gezin van de tandenborstel gebruikmaken.

ONVZ

"Bij ONVZ willen we helpen en inspireren bij een goed en gezond leven", zegt Jean-Paul van Haarlem, bestuursvoorzitter van ONVZ. "Uiteraard zijn we er voor wie zorg nodig heeft, maar zeker ook voor wie gezond is en dat wil blijven. Philips is een logische partner om de eerste tandverzekering op de markt te brengen die volledig is gericht op preventie. Daarmee maken we de nieuwste poetstechnologie voor onze verzekerden bereikbaar."

Over Tandfit Preventief

ONVZ en Philips slaan de handen ineen omdat voorkomen beter is dan genezen. Wie goed voor zijn mond zorgt, kan gaatjes en mondklachten voorkomen. Tandfit Preventief is voor iedereen vanaf achttien jaar zonder medische vragen aan te vragen via onvz.nl. Verzekerden krijgen de tandenborstel thuisgestuurd.

Hoe werkt de Philips Sonicare DiamondClean Smart?

De DiamondClean Smart bevat drie soorten sensoren: de bewegingssensor, die een seintje geeft als iemand zijn tanden te veel schrobt in plaats van zachtjes poetst; een poetsdruksensor die ervoor zorgt dat de lichtring op de tandenborstel gaat branden als je teveel druk uitoefent en de locatiesensor die bijhoudt welke tanden je gepoetst hebt en welke niet of niet goed genoeg. De DiamondClean Smart heeft vijf poetsstanden en drie intensiteitsniveaus en herkent via de sensor in de opzetborstel de persoonlijke instellingen van een gebruiker. Ook geeft de app op basis van persoonlijk poetsgedrag een seintje wanneer het tijd is om de opzetborstel te vervangen. Wie de DiamondClean Smart via Bluetooth® draadloos koppelt aan de app kan op een 3D-kaart van de mond zien waar wel of nog niet gepoetst is. De app biedt tevens ondersteuning bij het opvolgen van tandartsadvies. Zijn er bijvoorbeeld probleemgebieden vastgesteld, dan worden deze gemarkeerd op de 3D-kaart. Bovendien ontvang je proactief signalen die je helpen herinneren om extra aandacht te besteden aan die specifieke gebieden. Zo krijgt een gebruiker gemakkelijk inzicht in zijn eigen poetsgedrag.

Samenwerking ONVZ en Philips

ONVZ en Philips zijn de eerste twee partijen die op deze wijze investeren in preventie. Hiermee sluiten zij aan bij de groeiende beweging om actief in te zetten preventie en vitaliteit. ONVZ en Philips werken al langer samen op gebied van preventie. Samen met PostNL, Nutricia en VeiligheidNL helpen ze senioren die graag zo lang mogelijk thuis willen blijven wonen. Een combinatie van beweging- en voedingsprogramma's, technologie en sociale ondersteuning helpen het valrisico bij senioren te verlagen, zodat zij langer vitaal en zelfstandig kunnen blijven wonen.