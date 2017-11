Looptijdrente opgenomen in vergelijkers MoneyView

In de hypotheekvergelijkers van MoneyView kunnen vanaf nu ook looptijdrentes worden berekend. Hiermee kunnen adviseurs de effecten van automatisch dalende rentes inzichtelijk maken voor de consument. Ook kunnen producten die een vorm van automatisch dalende rente bieden beter met elkaar vergeleken worden.

Een aantal geldverstrekkers houdt in de gaten of door aflossingen de hypotheeklening in een lagere risicoklasse terecht komt. Op dat moment wordt de rente aangepast naar het bij die risicoklasse behorende tarief. Sommige aanbieders monitoren maandelijks, anderen op het moment dat de nieuwe rentevaste periode ingaat. Er zijn ook geldverstrekkers die de overbodig geworden risico-opslag alleen op verzoek van de klant schrappen.

Martin Koot van MoneyView:

“Hypotheken die ogenschijnlijk op elkaar lijken kunnen hierdoor flink van elkaar verschillen. Een product kan dankzij de looptijdrente zomaar goedkoper uitvallen dan een hypotheek met een gelijke of zelfs lagere aanvangsrente. Met alleen vergelijken van rentes bij aanvang ben je er dus niet meer. Met deze update van MoneyView AeQuote en Selector kan de adviseur alle verkrijgbare hypotheken ook op dit aspect vergelijken en zijn klant duidelijk maken wat de gevolgen zijn.”

Bij annuïteiten- en lineaire hypotheken is het aflosschema voorspelbaar. Daardoor is te berekenen op welke momenten de rente zal zakken, uitgaande van onveranderde omstandigheden. Door vervolgens het gewogen gemiddelde te berekenen van die steeds lager wordende rentepercentages in verhouding tot de restant van de lening ontstaat er een nieuw rentepercentage: de looptijdrente.

De nieuwe rekenmogelijkheid is beschikbaar in MoneyView AeQuote (vergelijken op maandlasten) en in MoneyView Selector (vergelijken op maandlasten en filteren op kenmerken van het product).