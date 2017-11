Belegt u al duurzaam?

In de Week van de Belegger van 10 tot en met 17 november is er volop aandacht voor duurzaam beleggen. U kunt met beleggen namelijk niet alleen rendement behalen in euro’s, maar ook ‘maatschappelijk rendement’. Zo draagt u een steentje bij aan een duurzamere wereld. Heeft u er al eens aan gedacht om duurzaam te gaan beleggen? Duurzaam beleggen is een vorm van beleggen, waarbij rekening wordt gehouden met mens en milieu. Natuurlijk kijkt u bij de keuze voor een belegging naar het verwachte risico en rendement.

Maar als u duurzaam belegt, houdt u ook rekening met het gedrag van de bedrijven waarin u wilt investeren. Wat is hun impact op ons milieu? Zorgen ze goed voor hun medewerkers?

Steeds meer mensen kiezen voor duurzaam beleggen

Nederlanders houden zich steeds meer bezig met een duurzame levensstijl. Ook de interesse in duurzame beleggingen groeit. Bij Centraal Beheer belegt u op een maatschappelijk verantwoorde manier. De fondsbeheerders letten goed op milieu, maatschappij en goed bestuur. Omstreden bedrijven en landen worden uitgesloten. Zo belegt Centraal Beheer niet in bedrijven die omstreden wapens maken. En bedrijven die zich niet houden aan het Global Compact van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld omdat ze zich niet aan de mensenrechten houden).

Met duurzame beleggingen maakt u net zoveel kans op rendement

Duurzaam beleggen heeft de naam minder rendement op te leveren dan ‘gewoon’ beleggen. Omdat er minder beleggingen overblijven om het risico te spreiden. Toch klopt dat vooroordeel niet. Uit recent onderzoek blijkt dat het uitsluiten van bedrijven met een controversieel beleid een positief effect heeft op het rendement (European Centre for Corporate Engagement, 2016).

Wilt u ook meer bereiken met uw geld?

Gaat u niet alleen voor rendement in euro’s? Maar wilt ook maatschappelijk rendement behalen? Kies dan voor duurzaam beleggen. Als u belegt bij een aanbieder als Centraal Beheer, weet u zeker dat uw geld niet bij omstreden bedrijven terecht komt. Een fijn idee!

-- Artikel in samenwerking met Centraal Beheer --