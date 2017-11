Florius: 'Uw (spaar)geld aantrekkelijk voor extra aflossen hypotheek'

Florius roept huizenbezitters op, om extra af te lossen op hun hypotheek. Daarom start de hypotheekverstrekker vandaag de campagne 'Extra aflossen zonder prijskaartje'. Aangezien Florius extra aflossen uit eigen middelen stimuleert door er geen prijskaartje aan te hangen, loont het de moeite om een deel van het (spaar)geld te gebruiken om lagere maandlasten te krijgen. De adviseur kan zijn toegevoegde waarde tonen door zijn klanten hier proactief op te attenderen.

Hypotheek moet meebewegen

Het leven en de woonwensen van mensen veranderen continu. Een hypotheek moet bij iedere levensfase (blijven) passen. Karin Polman, directeur van Florius: 'Florius vindt dat een hypotheek met klanten moet kunnen meebewegen op voorspelbare en onvoorspelbare momenten. Dit is ook de reden geweest waarom Florius extra aflossen uit eigen middelen -zonder prijskaartje- mogelijk heeft gemaakt. Bij Florius beperken we dit niet tot een maximum percentage, maar kan een klant zelfs volledig aflossen.' Extra aflossen op de hypotheekschuld kan al vanaf € 25,- en op ieder gewenst moment. Dus zo veel en zo vaak als het de consument uitkomt.

Lagere maandlasten en minder restschuld

Wanneer een consument extra financiën tot zijn beschikking heeft, bijvoorbeeld een erfenis of spaargeld, dan kan extra aflossen op de hypotheek een uitstekende manier zijn om de maandlasten te verlagen. De adviseur kan zijn klant proactief advies geven over wat fiscaal gezien het handigst is. De hypotheek wordt lager en de totale rente die betaald wordt dus ook. Daarmee bespaart zijn klant geld. Consumenten hebben er elke maand profijt van wanneer zij structureel lagere woonkosten hebben. Bovendien houden consumenten met een aflosvrije hypotheek aan het eind van de looptijd een lagere restschuld over. Het huis wordt steeds meer van hen, omdat ze de hypotheek (deels) aflossen. Zo kunnen huizenbezitters op een fijne en onbezorgde manier in hun huis (blijven) wonen. Nu en later.

Bron: Florius