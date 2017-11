Maatwerkaanvragen zelfstandigen met rente-opslag

De daling van de rente op de kapitaalmarkt kwam afgelopen donderdag abrupt tot stilstand. Oorzaak was de vrees bij beleggers dat de belastingplannen van de Amerikaanse president Trump vertraging oplopen. De marktrente eindigde vrijdag uiteindelijk iets hoger dan de week daarvoor. Het aantal verlagingen door geldverstrekkers van de hypotheekrente nam wel toe.

Ook aanbieders als Aegon, SNS Bank en Argenta, die hun rentetarieven minder vaak aanpassen, voerden afgelopen week verlagingen door. Dat lijkt een teken dat de daling van de hypotheekrente structureel van aard is. Sinds half juli is de gemiddelde rente op met name de (middel)lange rentevaste perioden al weer tussen de 0,15% en 0,20%-punt gezakt.

Woonfonds gaat voortaan meer maatwerk bieden bij hypotheekaanvragen van zelfstandig ondernemers. Hierdoor kan ook het volledige inkomen van een pas gestarte zelfstandige worden meegenomen in de berekening van de leencapaciteit. Kort zelfstandigen hebben daardoor een vergelijkbaar toetsinkomen als mensen in loondienst. Wel kan er een opslag op de rente in rekening worden gebracht, die bedraagt afhankelijk van de situatie 0,3% tot 0,5%-punt. Ook NIBC biedt startende zelfstandigen extra mogelijkheden en rekent daarvoor een rente-opslag van 0,3%-punt.

De Hypotheekshop is groot voorstander van het ondersteunen van maatwerkaanvragen, mits verantwoord, door geldverstrekkers en is positief over deze initiatieven.

De Hypotheekshop Nieuws geeft een overzicht van de renteontwikkeling in de afgelopen weken. De verwachtingen die beschreven staan zijn altijd indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.