MUNT Hypotheken introduceert eerste overstaphypotheek

MUNT Hypotheken lanceert per direct de eerste overstaphypotheek van Nederland, de MUNT Simpel Overstap Hypotheek. Deze service maakt het mogelijk om gemakkelijk over te stappen van hypotheekaanbieder. Honderdduizenden hypotheekklanten betalen te veel voor hun hypotheek, zo bleek vorige week uit onderzoek van de Nationale Hypotheekbond. De complexiteit van de wet- en regelgeving en de veelvoud aan gevraagde documenten bij het overstappen, zorgen ervoor dat veel hypotheekeigenaren vastzitten bij de huidige hypotheekaanbieder.

Alternatieven

"Overstappen kost veel tijd en is stressvol", aldus Menno Luiten van MUNT Hypotheken. "In de praktijk blijkt dan ook dat de meerderheid van bestaande hypotheekklanten het verlengingsvoorstel van de huidige aanbieder accepteert zonder naar alternatieven te kijken. Het mag niet zo zijn dat hypotheekaanbieders onevenredig veel geld verdienen aan hun klanten, omdat overstappen lastig is en ze dus 'vastzitten' in hun hypotheek. Om die reden introduceren we een overstaphypotheek waarmee je eenvoudig kunt overstappen."

Voordelig verlengingsvoorstel vaak wassen neus

In 2016 was het totale hypotheekvolume van Nederland ruim 664,4 miljard euro, waarvan jaarlijks ongeveer 10 procent wordt geherfinancierd. Hiervan meldt slechts 40 procent zich bij een hypotheekadviseur om over te stappen, 60 procent gaat akkoord met het voorstel van de huidige aanbieder. Het merendeel van de huizenbezitters accepteert dus het verlengingsvoorstel van hun huidige hypotheekaanbieder. "Dat lijkt al snel voordelig, met name omdat de rente die de klant in de huidige markt aangeboden krijgt, sowieso fors lager is dan de rente die hij nu betaalt", aldus Luiten.

Moeite doen

Uit het onderzoek van de Nationale Hypotheekbond blijkt echter dat door verschillende oorzaken al snel een half procentpunt te veel aan rente wordt betaald bij het accepteren van het verlengingsvoorstel van de huidige hypotheekaanbieder. Bij een hypotheeksom van €200.000,- kan dit respectievelijk bij een looptijd van 10 en 20 jaar oplopen tot ongeveer tot €10.000, en €20.000,-. "De moeite die je moet doen om over te stappen weegt al snel gevoelsmatig niet op tegen het te behalen voordeel, terwijl die wel echt fors is", aldus Luiten. "Wij vinden dat dat anders moet in de hele hypotheeksector. Daarom vereenvoudigen we dat overstapproces."

Gestript proces

Bij het oversluiten moeten volgens wet- en regelgeving vaak veel documenten opnieuw worden aangeleverd over het onderpand en het inkomen. Ook is er sprake van kosten voor advies, taxatie en notaris. Bij de Simpel Overstap Hypotheek is het aantal aan te leveren documenten flink teruggebracht, en hiermee is het proces gestript. Zo worden de werkgeversverklaring en de loonstrook vervangen door het SV-loon uit het UWV-verzekeringsbericht. Ook is een taxatie (in de meeste gevallen) niet nodig, omdat een automatisch gegenereerde modelwaarde wordt gehanteerd. Luiten: "We hebben met een open blik naar het hypotheekproces gekeken en dat aanzienlijk vereenvoudigd. Maar we zijn er nog niet. Dit is de eerste stap. Het kan en het moet nog veel eenvoudiger."

Over MUNT Hypotheken

MUNT Hypotheken kwam in 2014 op de Nederlandse markt en biedt adviseurs en hun klanten transparante hypotheken aan met heel goede en eerlijke voorwaarden, scherpe rentes en een duidelijk, snel en zorgeloos aanvraagproces. MUNT Hypotheken verstrekt hypotheken op basis van kapitaal van dertien Nederlandse pensioenfondsen en is na Rabobank, ABN Amro, Aegon, ING, Florius en Volksbank de zevende hypotheekaanbieder van Nederland. Inmiddels hebben pensioenfondsen meer dan 11 miljard euro aan kapitaal toegezegd en is er voor ruim 8 miljard euro aan hypotheken verstrekt. Meer informatie: www.munthypotheken.nl.