Rabobank Visie op 2018: Geopolitieke risico's dreiging voor ondernemers en economische herstel

Het gaat goed met de Nederlandse economie, maar de internationale risico's zijn niet gering. Voor Nederlandse ondernemers en beleggers die zaken doen in een aantal geopolitieke risicogebieden moet de dreiging die hier vanuit kan gaan niet op voorhand worden onderschat. Zo zal een onverhoopte 'harde' Brexit hen hard kunnen raken.

Ook geopolitieke spanningen tussen bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en Iran, en ontwikkelingen in Azië rondom Noord-Korea en de Zuid-Chinese Zee zorgen voor risico's voor ondernemers, beleggers en de totale economie. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen Visie op 2018.

Spanningen

Nederland is vervlochten met de wereldeconomie en heeft grote financiële belangen in regio's met geopolitieke spanningen. Hoofdeconoom Nederland van Rabobank, Menno Middeldorp: "Een escalatie van de spanningen tussen Saoedi-Arabië en Iran zou kunnen leiden tot een flink hogere olieprijs, met als gevolg een 3 procent lager bbp eind 2020 ten opzichte van onze huidige ramingen. En de uitstaande Nederlandse directe investeringen en beleggingen in Zuidoost-Azië hebben een waarde van tenminste 140 miljard dollar. In deze voor Nederland economisch belangrijke regio bestaan geopolitieke spanningen tussen China en buurlanden over de controle van de Zuid-Chinese Zee. De impact van een daadwerkelijke geopolitieke gebeurtenis kan dus fors zijn. Sterker nog, uit de economische theorie blijkt dat zelfs het risico van een eventuele gebeurtenis de groei kan belemmeren. Zo hebben wij becijferd dat de huidige sterke economische groei nog eens 0,5 procent hoger had kunnen liggen zonder de recente geopolitieke zorgen."

Nederland crisis eindelijk te boven

Na jaren van inhaalgroei is de Nederlandse economie de crisis desondanks nu eindelijk echt te boven. Ons bbp zal in 2018 met 2,8 procent groeien en in 2019 met 2,2 procent. Daarmee ligt de groei in Nederland hoger dan het gemiddelde van de eurozone. De huishoudconsumptie draagt sterk bij aan de groei en ook de exportbijdrage blijft op peil. De werkloosheid zal in 2019 uitkomen op slechts 3,8 procent dankzij de meer dan een half miljoen banen die zijn gecreëerd sinds 2014. De extra overheidsbestedingen uit het regeerakkoord stuwen de economische groei verder omhoog. Middeldorp: "De vraag is of de economie dit nu nodig heeft. We gaan een fase van hoogconjunctuur in, waarbij de economische groei al hoger is dan de potentiële groei op lange termijn. Nu de overheid de economie nog verder aanjaagt, wordt de toch al volatiele conjunctuurcyclus in ons land alleen maar verder versterkt."

Wereldeconomie blijft in hoge versnelling; eurozone doet het precies goed

De Rabobank-economen verwachten dat de mondiale economie in 2018 met 3,8 procent zal groeien en in 2019 met 3,7 procent. De ontwikkelde en de opkomende economieën dragen deze groei samen. De vertrouwensindicatoren staan op een hoog niveau en in de meeste landen daalt de werkloosheid sterk. Desondanks blijven grote loonstijgingen veelal uit. De economie van de eurozone groeit in 2018 met 2,2 procent en in 2019 met 1,8 procent. Omdat de inflatie voorlopig nog onder de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) ligt, blijft de rente nog lang laag.

De Visie op 2018 vindt u hier. hier