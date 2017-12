Bitcoin-belegging vanuit bv vol onverwachte extra risico’s

Wie vanuit zijn bv belegt in Bitcoins en vergelijkbare cryptomunten, loopt bij het klappen van de bubbel risico dubbel verlies te lijden. Niet alleen verdampt de inleg, maar de kans bestaat dat de belastingdienst dit verlies als onzakelijk zal beschouwen waardoor het niet ten laste van de bv kan worden genomen.

Voor dit nog sterk onderbelichte risico van de cryptomunt waarschuwt fiscaal adviseur Pim van Rijswijk van de VRB Adviesgroep. Het bedrijf trekt aan de bel omdat het veel vragen van directeur-grootaandeelhouders (dga) krijgt die in Bitcoins willen stappen.

,,Stel, je investeert vanuit je bv 100.000 euro in Bitcoins. Aanvankelijk boek je mooie winst, maar dan gebeurt waar toezichthouders en experts voor waarschuwen: de bubbel barst", legt Van Rijswijk uit. ,,Dan ben je die ton kwijt en zal de belastingdienst mogelijk het verlies vanwege het sterk speculatieve karakter van de Bitcoin als onzakelijk aanmerken. De fiscus ziet de investering als een privé onttrekking en die mag niet worden afgeboekt. De gehele investering van 100.000 euro wordt vervolgens gekenmerkt als dividenduitkering waarover dient te worden afgerekend."

Volgens de VRB Adviesgroep dreigt hetzelfde probleem wanneer een directeur-grootaandeelhouder geld uit zijn bv leent om daarmee in privé Bitcoins aan te schaffen. Wanneer de bubbel barst en de lening dus niet kan worden terugbetaald, zal de belastingdienst er geen genoegen mee nemen wanneer de ondernemer niet aan de terugbetalingsverplichting inclusief rente voldoet. ,,Alle regels en risico's rondom beleggen met geleend geld zijn van toepassing", waarschuwt de fiscaal deskundige.

Een derde substantieel gevaar dat vanuit bv's in Bitcoins beleggen met zich meebrengt, is juridisch. Wanneer hierdoor een onderneming in financiële nood komt of zelfs faillet gaat, kunnen dga's daarvoor hoofdelijk aansprakelijk worden gesteld

Het aantal autoriteiten dat waarschuwt voor het sterk speculatieve karakter van de internetmunt groeit. De president van de Amerikaanse federale bank Yellen noemde de Bitcoin afgelopen week 'geen stabiele bron van waarde.'

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) trok eerder al aan de noodrem. Afgelopen week waarschuwde de toezichthouder dat ze beleggingsondernemingen zal houden aan hun zorgplicht. Die houdt in dat bedrijven die de mogelijkheid bieden te beleggen in Bitcoin-futures zich op een eerlijke, billijke en professionele dienen in te zetten voor de belangen van klanten. Doen ze dat niet, dan moeten de ondernemingen er van de AFM mee stoppen. Voor Binckbank was het reden voorlopig af te zien van het aanbieden van Bitcoin-futures.

Bron: VRB Adviesgroep