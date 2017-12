Eindcontrole activeren beleggingsverzekeringen

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft bij 19 verzekeraars een uitgebreide eindcontrole gedaan naar het activeren van klanten met een pensioen- en hypotheekgebonden beleggingsverzekering. Eind 2016 moesten alle klanten met een beleggingsverzekering in één van deze twee categorieën, zijn geactiveerd. In totaal gaat het om ongeveer 1,6 miljoen polissen.

De AFM concludeert dat hiervan nagenoeg alle klanten zijn geactiveerd.

Activeren van klanten

Activeren van klanten met een beleggingsverzekering wil zeggen: het aanzetten tot en ondersteunen van klanten zodat die inzicht krijgen in de financiële situatie van hun polis. Met als doel dat de klanten overzicht krijgen van hun verbetermogelijkheden en indien gewenst stappen ondernemen om hun situatie te verbeteren. De AFM heeft gecontroleerd of verzekeraars alle klanten met een hypotheekgebonden en pensioengebonden beleggingsverzekering in het activeringstraject hebben betrokken. Ook is onderzocht of de communicatie en dossiervorming van voldoende kwaliteit was.

Eindcontrole

In de uitgebreide eindcontrole stelt de AFM vast dat 7 verzekeraars alle betreffende klanten hebben geactiveerd. Bij 10 verzekeraars is dit, op wat onvolkomenheden bij een klein aantal polissen na, ook het geval. Met deze verzekeraars heeft de AFM afgesproken dat deze onvolkomenheden voor 31 december 2017 zijn opgelost. Tot op heden hebben 2 verzekeraars nog niet volledig voldaan aan hun wettelijke activeringsverplichting. Deze verzekeraars moeten de zaken waarbij niet aan de wetgeving is voldaan, alsnog binnen afzienbare tijd oplossen. Het totaaloverzicht van alle verzekeraars staat zoals gebruikelijk op de website van het Verbond van Verzekeraars. De verzekeraars hebben de resultaten op de eigen website staan. Ondanks alle inspanningen van verzekeraars zijn er klanten die nog geen actie hebben ondernomen. De AFM roept klanten op om contact op te nemen voor een gratis hersteladvies.

Overige beleggingsverzekeringen

Voor de categorie 'overige beleggingsverzekeringen' (zo’n 1,2 miljoen polissen) zijn de door de AFM gevalideerde kwartaalcijfers per 30 juni 2017 beschikbaar. Voor deze categorie geldt dat verzekeraars tot eind 2017 de tijd hebben om hun klanten te activeren. Pas op dat moment moeten alle klanten met een beleggingsverzekering zijn geactiveerd. De AFM gaat in 2018 de eindcontrole doen en hierover rapporteren.

Bron: AFM