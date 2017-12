Zzp-wet DBA in 2020 vervangen

In een brief die minister Koolmees naar de kamer heeft gestuurd, komt naar voren dat het kabinet de Wet DBA begin 2020 wil vervangen. Hij schrijft dat men met de Wet DBA rust en duidelijkheid wilden brengen voor zzp’ers, maar bevestigt dat dit niet is gelukt en dat het vooral voor onzekerheid heeft gezorgd. De aankondiging van Rutte om aan de slag te gaan met de omstreden wet, heeft hiermee een vervolg gekregen.

Koolmees schrijft dat het kabinet maatregelen gaat treffen om daarmee de verschillen tussen vaste en flexcontracten te verkleinen. Een ander streven is om flexibele contracten beter aan te laten sluiten bij de aard van de werkzaamheden. Ook wordt schijnzelfstandigheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt aangepakt.

Webmodule

Om duidelijkheid te scheppen over de arbeidsrelatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, zal er een webmodule worden ontwikkeld waarin de arbeidsrelatie kan worden ingevuld. In de opdrachtgeversverklaring zal het gezagscriterium zo veel mogelijk worden verduidelijkt. Dit moet ervoor zorgen dat de opdrachtgever op papier heeft wat de relatie is tussen hem en de zzp’er. Op die manier kunnen ze niet optreden als verkapte werkgever en bovendien zorgt het voor extra zekerheid.

De maatregelen zullen grotendeels, zo blijkt uit de brief, uiterlijk 1 januari 2020 in werking treden.

Bron: ZZP Barometer