Het einde van het hypotheekseizoen nadert

De Europese Centrale Bank (ECB) liet vorige week na afloop van de beleidsvergadering weten uit te gaan van een hogere economische groei dan in haar eerdere verwachtingen voor de komende jaren. Ook de inflatieverwachting wordt bijgesteld. Desondanks blijven stimuleringsmaatregelen volgens de ECB voorlopig nodig, omdat de inflatie onder het gewenste niveau blijft.

Herfinancieringsrente

Ook het belangrijkste rentetarief is niet gewijzigd. De zogenoemde herfinancieringsrente, de rente waartegen banken geld kunnen lenen bij de ECB, blijft op 0 procent staan. In Amerika is de Fed, de Amerikaanse koepel van centrale banken, al wel over gegaan tot afbouw van het opkoopprogramma. Bovendien is de rente daar sinds 2015 al een aantal maal verhoogd. De kapitaalmarktrente (10-jarige staatslening NL) stabiliseerde afgelopen week en is inmiddels gehalveerd vergeleken met begin juli.

Einde van het jaar

Het einde van het hypotheekjaar lijkt nu toch te naderen: vorige week liep het aantal hypotheekaanvragen landelijk terug met ongeveer 15% ten opzichte van de week ervoor. Ook het aantal verlagingen van de hypotheekrente door geldverstrekkers neemt af: zowel de hoogte van de aanpassingen als het aantal mutaties. Alleen Woonfonds en Centraal Beheer verrasten met een forse verlaging op het 5 jaar vast tarief, waardoor de gemiddelde 5 jaar rente deze week wat meer daalde dan de andere gemiddelden.

Laagste stand ooit

Overigens bevinden liefst acht van de tien gemiddelde hypotheekrentes die De Hypotheekshop volgt (variabel, 5, 10, 20 en 30 jaar vast; met en zonder NHG) zich momenteel op de laagste stand ooit. Alleen de huidige gemiddelde 10 en 20 jaar vaste rentes met NHG liggen beide met 0,12%-punt nog wat hoger dan het record uit oktober 2016. De Hypotheekshop Nieuws geeft een overzicht van de renteontwikkeling in de afgelopen weken. De verwachtingen die men beschrijft staan zijn altijd indicatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend.