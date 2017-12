Vooruitblik op 2018 van de hypotheek- en woningmarkt

Innovatie is het sleutelwoord in 2018. Wie het nieuws enigszins volgt, zal bij 'hypotheken' waarschijnlijk als eerste denken aan 'de oververhitte woningmarkt' of 'de lage rente'. Deze beeldvorming verhult dat de sector na de crisisjaren waarin de ontwikkelingen min of meer stilstonden, terecht is gekomen in een tijd vol vernieuwing.

In de laatste editie van dit jaar gaat Hypotheekshopnieuws daarom vooruitkijken naar 2018: wat worden de belangrijkste ontwikkelingen voor de consument in het nieuwe jaar? Ze tellen af van tien naar één.

klik hier voor het rapport