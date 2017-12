5 misverstanden rondom overstappen

“Ga jij overstappen?”- “Weet ik nog niet, ik moet nog even mijn zorgverzekering checken.” Hoe dichter we bij oud en nieuw komen, hoe vaker dit onderwerp even ter sprake komt. Maar is het nou echt veel gedoe, om over te stappen? En collectief verzekeren is toch altijd het voordeligst? Met dit blog veegt Independer vijf misverstanden rondom overstappen van tafel.

Misverstand 1: overstappen is veel gedoe, ik moet ook mijn zorgverzekering zelf opzeggen

Als je een zorgverzekering kiest, zegt je nieuwe zorgverzekeraar je oude verzekering automatisch op. Overstappen kan tot 1 februari 2018. Maar als je pas in januari een nieuwe zorgverzekeraar kiest, moet je wel zélf voor 1 januari de oude zorgverzekering opzeggen.

Misverstand 2: er is dubbel premie afgeschreven, nu ben ik dubbel verzekerd

Je kunt nooit dubbel verzekerd zijn. Maar als je bent overgestapt, gebeurt het soms wel dat de oude en nieuwe zorgverzekeraar premie afschrijven. Dat is vervelend. Maar je hoeft je hier geen zorgen om te maken. Dat er dubbel premie is afgeschreven, komt omdat je al wel bij de nieuwe zorgverzekeraar bent verzekerd. Maar je oude zorgverzekeraar heeft je opzegging nog niet verwerkt. Zodra dat is gebeurd, krijg je de premie direct terug. Duurt dit voor jou te lang? Dan kun je de automatische incasso voor de premie van je oude verzekering terugdraaien (storneren). Je regelt dit eenvoudig bij je bank, via internetbankieren. Maar je moet zeker weten dat: je nieuwe zorgverzekeraar je heeft geaccepteerd en de verzekeraar het inmiddels niet heeft teruggestort.

Misverstand 3: als ik overstap kan ik niet meer naar dezelfde zorgverleners

Natuurlijk ga je ook in 2018 het liefst naar de apotheek waar je fijne ervaringen mee hebt. Elk jaar maken zorgverzekeraars opnieuw afspraken met zorgverleners. Soms betekent dat dat je niet meer naar dezelfde zorgverlener kunt. Maar, dat staat los van overstappen. Het ligt aan welke basisverzekering je kiest. Met een budgetpolis bijvoorbeeld, mag je naar een beperkt aantal zorgverleners. Maar wil je zelf de keuze maken waar je naartoe gaat? Dan past een restitutiepolis beter bij je.

Misverstand 4: ik kan als chronisch zieke niet overstappen

Als je chronisch ziek bent, kun je ook overstappen. Voor een nieuwe basisverzekering moet de zorgverzekeraar je van de wet altijd accepteren. Voor veel chronische aandoeningen heb je vaak voldoende aan alleen een basisverzekering, want die vergoedt de meeste kosten. Heb je wel een uitgebreide aanvullende verzekering nodig? Dan kijkt een verzekeraar soms eerst of hij je wel of niet accepteert (medische acceptatie). Dit komt wel steeds minder voor. Maar zoek je bijvoorbeeld een onbeperkt aantal behandelingen bij de fysiotherapeut? Dan wil de verzekeraar graag eerst meer van je weten. Daarom stelt hij je vragen en soms is ook een gezondheidsverklaring nodig. Omdat elke verzekeraar eigen voorwaarden en prijzen heeft, kan het wel uit om eens te vergelijken. Misschien krijg je bij de één dezelfde zorg, maar voor een andere prijs. Heb je nu al een uitgebreide aanvullende verzekering en wil je overstappen? Dan is het goed om te weten dat verzekeraars hier onderling afspraken over hebben gemaakt. Hierdoor is de kans groot dat je ook bij een andere verzekeraar een soortgelijke aanvullende verzekering kunt krijgen. Ook als voor dat pakket normaal gesproken wel een medische acceptatie geldt.

Let op: kies je een aanvullende verzekering waarvoor een medische acceptatie geldt? Dan duurt het langer voordat je weet of je bent geaccepteerd. Begin dus op tijd met overstappen van verzekeraar of met wisselen van zorgverzekering. Dat is ook handig in het geval de verzekeraar je niet accepteert. En je ook niet akkoord gaat met zijn minder uitgebreide aanbod. Je kunt dan nog op zoek gaan naar een andere verzekering.

Misverstand 5: collectief verzekeren is altijd voordeliger

Als je nu een collectieve zorgverzekering hebt, krijg je misschien een hoge korting op de premie. Maar dat betekent niet dat je ook het goedkoopst uit bent. Want:

• je betaalt ook premie voor zorg die je misschien niet gebruikt. Zoals een uitgebreide dekking voor fysiotherapie;

• je werkgever heeft misschien gekozen voor een relatief dure zorgverzekeraar;

• bij Independer krijg je vaak ook een extra korting. En soms is deze hoger dan de korting die je van je werkgever krijgt.

Je kunt daarom soms beter een eigen zorgverzekering afsluiten. Bij Independer kun je alle zorgverzekeringen met elkaar vergelijken. Zo kom je er snel achter of je voordeliger uit bent bij een andere zorgverzekeraar.

