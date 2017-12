86% verzekerden sluit aanvullende verzekering opnieuw af

Ruim 80% van de Nederlanders heeft op dit moment een aanvullende verzekering. Van de mensen die dit jaar een aanvullende verzekering hebben, sluit 86% deze opnieuw af voor 2018. Bijna 30% van de mensen die zich dit jaar niet aanvullend verzekerd heeft, gaat volgend jaar wél een aanvullende verzekering afsluiten. Aanvullende verzekeringen voor tandartskosten blijven verreweg het populairst, gevolgd door die voor fysiotherapie en die voor brillen en contactlenzen.

Veel van de vergoedingen uit aanvullende verzekeringen blijven onbenut. Dat blijkt uit onderzoek van onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise onder ruim duizend respondenten, in samenwerking met CG Selecties. "Eerdere berichten over de sterk dalende populariteit van aanvullende verzekeringen worden door dit onderzoek dan ook niet bevestigd. Wel kiezen mensen steeds bewuster," aldus Hans de Kok, directeur van Pricewise.

30% kiest dit jaar wel aanvullende verzekering

Gemiddeld 86,2% van de verzekerden die nu een aanvullende zorgverzekering heeft, gaat deze volgend jaar behouden of opnieuw afsluiten. Van deze groep kiest het grootste gedeelte (83,5%) in 2018 voor dezelfde dekking als dit jaar, 5,8% kiest voor een hogere vergoeding en 10,7% gaat zijn aanvullende verzekering naar beneden bijstellen. Van de mensen die op dit moment géén aanvullende verzekering hebben, zegt 29,7% er het komende jaar wel een af te sluiten. Onder deze groep zijn de volgende drie aanvullende vergoedingen het populairst: 15,9% kiest volgend jaar een verzekering voor tandartskosten, 11,5% voor fysiotherapie en 8,8% voor brillen en contactlenzen. 62,6% van deze groep neemt volgend jaar wederom geen aanvullende verzekering. De rest, 7,7%, is er nog niet over uit.

Meest voorkomende aanvullende vergoedingen

Verreweg de meeste mensen die aanvullend verzekerd zijn, kozen voor 2017 voor een aanvullende verzekering met daarin een vergoeding voor tandartskosten, fysiotherapie en/of een vergoeding voor brillen en contactlenzen.

Vaak weinig aanvullende zorg in 2017 verbruikt

Veel mensen maken echter geen gebruik van bepaalde vergoedingen uit hun aanvullende verzekering. Zo maakt bijna niemand optimaal gebruik van de aanvullende vergoeding voor alternatieve geneeswijzen. Slechts 13% zegt het hele bedrag of aantal behandelingen aan alternatieve geneeswijzen of meer gebruikt te hebben. Maar het grootste gedeelte, 54%, gebruikte helemaal niets. Ook maakte een relatief hoog percentage mensen geen gebruik van de vergoeding voor orthodontie (tot 18 jaar: 63,4%, vanaf 18 jaar: 58,7%). Dit omdat deze dekkingen vaak onderdeel zijn van een verzekeringspakket. Hetzelfde geldt voor een aanvullende vergoeding als medische hulp in het buitenland. 87,4% van alle mensen die hiervoor verzekerd zijn, maakte geen gebruik van deze dekking. "Logisch," vindt Hans de Kok. "Dit is een onderdeel dat je alleen nodig hebt als je onverhoopt in het ziekenhuis belandt in het buitenland en de kosten hoger zijn dan het Nederlands tarief. Gelukkig is dit een vergoeding waar niet veel mensen gebruik van hoeven te maken."

Verzekerden kiezen steeds bewuster

"We zien dat steeds meer mensen bewust kiezen voor een bepaalde aanvullende vergoeding en ze verbruiken deze dan ook," vervolgt De Kok. "De aanvullende vergoeding voor bijvoorbeeld tandarts wordt vaak gedeeltelijk of helemaal benut, evenals die voor fysiotherapie, alhoewel hier vaker een gedeelte wordt benut en niet alles. Voor brillen en contactlenzen geldt dat bijna de helft van de verzekerden de hele vergoeding gebruikte. De vraag is echter of je die kosten er daadwerkelijk uit haalt. Als je bijvoorbeeld een aanvullende verzekering afsluit enkel om een vergoeding te krijgen voor je bril, en je gebruikt verder niets uit het aanvullende pakket, dan betaal je waarschijnlijk meer aan het pakket dan dat de verzekeraar vergoedt voor jouw bril. Het is daarom belangrijk om je vooral te verzekeren voor de zorg die je denkt nodig te hebben. Een simpel rekensommetje maken om te bepalen of het daadwerkelijk voordelig is om je aanvullend te verzekeren, kan ook zeker geen kwaad."

Bron: Pricewise