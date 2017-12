Woninginbraken afgelopen jaar opnieuw met 10% gedaald

Het aantal woninginbraken is het afgelopen jaar opnieuw afgenomen. In de eerste elf maanden van 2017 vond 10% minder woninginbraken plaats ten opzichte van dezelfde periode in 2016. Deze daling heeft zich in de afgelopen jaren doorgezet. Waar in 2012 nog in circa 92.000 woningen werd ingebroken, lijkt dat aantal dit jaar zelfs onder de 50.000 te blijven. Dat maakte minister Dekker voor Rechtsbescherming op basis van aangiftes bekend.

Dit bij de afsluiting van de Nationale Inbraak Preventieweken in Ypenburg.

Samenwerking

‘Een geweldig resultaat, mede dankzij de mooie samenwerking tussen overheid en bedrijven’, aldus Dekker. Tijdens de Nationale Inbraak Preventieweken werken overheid en bedrijfsleven samen om woningbezitters bewuster te maken van de risico’s op woninginbraak. Doe-het-zelfwinkels, sleutelspecialisten, beveiligingsbedrijven en ijzerwarenwinkels hebben tijdens de campagne acties, aanbiedingen en kortingen aangeboden op artikelen die inbraak en diefstal tegengaan. Daarnaast loopt de publiekscampagne ‘maak het ze niet te gemakkelijk’ tot 1 maart 2018 waarin mensen worden gewezen op de preventieve maatregelen die ze kunnen nemen om woninginbraak te voorkomen. Het nemen van maatregelen zoals het vernieuwen van sloten of goede buitenverlichting spelen een belangrijke rol in de preventie.

Preventie|

‘We zien dat preventie echt werkt, maar we zijn er nog niet’, vindt Dekker. Zo is het volgens de minister nog steeds van belang dat mensen gestimuleerd worden om hun woning goed te beveiligen. Daarnaast wordt komend jaar extra ingezet om nieuwe initiatieven op het gebied van buurtpreventie. ‘We kunnen elkaar enorm helpen door mooie initiatieven als WhatsApp groepen en Facebookgroepen te stimuleren’.

Bron: Ministerie van Justitie en Veiligheid