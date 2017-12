Verzekerde met vrije keuze meeste vertrouwen in zorgverzekeraar

Verzekerden met vrije zorgkeuze hebben het meeste vertrouwen in hun zorgverzekeraar. Nederlanders met een restitutiepolis, waarmee ze zelf hun dokter en ziekenhuis kunnen kiezen, geven hun zorgverzekeraar een 7,5. Het meeste vertrouwen in hun zorgverzekeraar hebben verzekerden van ONVZ. Onderzoeksbureau GfK deed hiervoor in 2017 onderzoek onder ruim 2.000 verzekerden.

Verzekerden geven zorgverzekeraars gemiddeld een 6,4. Een verbetering vergeleken met twee jaar geleden, toen dit cijfer nog een 5,9 was. Het meeste vertrouwen in hun zorgverzekeraar hebben verzekerden van ONVZ. Twee merken van de Houtense zorgverzekeraar voeren de lijst aan: VvAA zorgverzekering (8,2) en ONVZ (8,0). PNOzorg, dat eveneens door ONVZ wordt uitgevoerd, bekleedt met een 7,7 de gedeelde vierde plek. Ook twee jaar geleden werd ONVZ door verzekerden het meest vertrouwd.

Restitutieverzekeraars het meest vertrouwd

Belangrijke reden voor Nederlanders om hun zorgverzekeraar te vertrouwen zijn onder andere open communicatie, persoonlijke ervaringen met klantenservice en snel uitbetalen van rekeningen. Het minste vertrouwen in hun zorgverzekeraar hebben Nederlanders die een budgetpolis hebben afgesloten.

Loyaliteit is hoog bij hoog vertrouwen

De meest vertrouwde verzekeraars (waaronder ONVZ, VvAA zorgverzekering en PNOzorg) hebben ook de meest loyale verzekerden. Opvallend daarbij is dat loyale verzekerden hun zorgverzekeraar veel vaker als zorgbegeleider zien dan verzekerden die vaak van verzekeraar wisselen. Ook geven verzekerden die veel vertrouwen hebben in hun zorgverzekeraar bovenmatig vaak aan zeker wel, of waarschijnlijk wel, in 2018 verzekerd te blijven bij hun verzekeraar (89 procent bij ONVZ, tegenover een gemiddelde van 70 procent).

Hulp bij gezonde leefstijl

Voor drie kwart van de ondervraagden is een zorgverzekeraar er voor meer dan alleen het uitbetalen van zorgrekeningen. Ruim een derde ziet de verzekeraar ook als een partij om het hele zorgproces te begeleiden. Een kleine veertig procent ziet voor de zorgverzekeraar ook een rol weggelegd om te helpen gezonder te leven en het voorkomen van ziekten. "We zien bij onze verzekerden een toenemende vraag om meer te doen dan het uitbetalen van declaraties alleen," zegt Jean-Paul van Haarlem, bestuursvoorzitter van ONVZ. "Uiteraard zijn we er voor wie ziek is en zorg nodigt heeft, we zijn er echter ook voor wie gezond is en dat wil blijven. Als zorgverzekeraar hebben we veel kennis in huis over gezondheid en vitaliteit. De komende jaren gaan we onze verzekerden verder helpen en inspireren om gezondere keuzes te maken."

Bron: GfK