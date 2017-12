Ondernemer voorziet meer concurrentie in 2018

Ruim een op de vijf ondernemers (23%) verwacht in 2018 meer concurrentie. Vooral mkb'ers vrezen daarvoor. Maar liefst 42% van de ondernemers maakt zich zorgen over het meekomen met trends en ontwikkelingen in hun vakgebied. Desondanks verwacht bijna een derde (31%) een hogere omzet de komende twee jaar. Dat blijkt uit de Ondernemersbarometer van verzekeraar Allianz, een jaarlijks onderzoek naar de diepere drijfveren, zorgen en afwegingen van ondernemers.

Aan het onderzoek namen ruim 1100 zzp'ers en mkb'ers deel.

Zorgen over concurrent en onvoldoende kennis over trends

Maar liefst 42% van de ondernemers noemt groeiende concurrentie een punt van zorg. Van de mkb'ers verwacht bijna een derde (31%) dat de concurrentie in 2018 ook daadwerkelijk zal toenemen. Zzp'ers zijn daar iets geruster over: van hen verwacht 22% het komende jaar meer concurrentie. De zorgen van ondernemers over groeiende concurrentie lijken niet op zichzelf te staan; bijna de helft (42%) van de ondernemers maakt zich zorgen over de eigen kennis van trends en ontwikkelingen in hun vakgebied. Mkb'ers maken zich daar meer zorgen over dan zzp'ers. Ook blijkt dat jongere ondernemers van 18 tot 34 jaar (19%) zich veel zorgen maken over het meekomen met trends en ontwikkelen. Dit is meer dan ondernemers van 35 jaar en ouder (4%).

Aantrekkende economie

Ondernemers merken gelukkig ook dat de economie aantrekt. Het aantal opdrachten stijgt. Met name groot mkb'ers (33%) zien dat zij hogere marges behalen. Onder klein mkb'ers is dat slechts 13%. Ook de omzetverwachtingen zien er in de ogen van veel ondernemers rooskleurig uit. Bijna een derde (31%) verwacht dat zijn omzet de komende twee jaar groeit. Klein mkb'ers (43%) zijn hier het meest overtuigd van.

