Top 3 van goede voornemens blijft stabiel

Acht op de tien Nederlanders hebben een of meerdere goede voornemens voor het nieuwe jaar. De top drie van meest genoemde goede voornemens zijn: 1. Meer sporten/meer bewegen (door 28% genoemd) 2. minder druk maken (26%) 3. afvallen (25%) Daarmee is de top 3 meest genoemde voornemens vrijwel gelijk aan die van vorig jaar. Bijna drie op de tien Nederlanders wil betalen voor hulp om het goede voornemen vol te houden.

Zestig plussers hebben het vaakst helemaal geen goed voornemen (30%). Jongeren onder de dertig hebben juist vaak één of meerdere goede voornemens (87%).

Belangrijkste goede voornemen blijft: afvallen

Op de vraag wat het meest ‘belangrijke’ goede voornemen is, scoort ‘afvallen’ voor het vierde opeenvolgende jaar het hoogst. ‘Minder druk maken’ lijkt aan een opmars bezig. Dit voornemen stijgt voor het tweede jaar op rij met een procentpunt en eindigt als derde belangrijke voornemen, na ‘meer sporten/meer bewegen’. Vrouwen noemen voor 2018 vaker de voornemens ‘meer tijd voor mezelf maken’, ‘beter voor mezelf opkomen/vaker nee zeggen’ en ‘oude spullen/kleren wegdoen’, terwijl mannen vaker ‘meer tijd met gezin/familie of vrienden doorbrengen’, ‘meer of vaker op vakantie gaan’ en ‘minder (alcohol) drinken’ noemen.

Elke leeftijd z’n eigen goede voornemen

Jongeren (jonger dan 30 jaar) hebben vaker het voornemen ‘zuiniger met geld omgaan’, ‘studie starten of afmaken’ en ‘nieuwe of andere woning vinden’. Dertigers noemen vaker ‘meer sporten/bewegen’, ‘meer tijd met gezin/familie of vrienden doorbrengen’, ‘(nieuwe, andere) baan vinden’ en ‘stoppen met roken’. Dit laatste goede voornemen wordt ook vaker door veertigers genoemd. Vijftigers willen vaker ‘tijd voor zichzelf maken’ en 60-plussers hebben vaker het voornemen ‘oude spullen/kleren weg te doen’, ‘zuiniger met energie om te gaan’ en ‘vaker de fiets pakken’.

Betalen om goede voornemens vol te houden

Bijna drie op de tien Nederlanders die voor 2018 goede voornemens hebben, zijn bereid om te betalen voor hulp om hun goede voornemens vol te houden (28%). 18% is bereid om een bedrag tot €10 per maand te betalen voor deze hulp. 8% is bereid een bedrag tussen de €10 en 25 per maand te betalen en 1% is bereid een bedrag van meer dan €25 per maand te betalen. Hoe jonger, des te groter de bereidheid te betalen voor deze hulp. Van de Nederlanders tot 30 jaar is 40% bereid om hiervoor te betalen, onder de zestigplussers is maar 16% bereid om de portemonnee hiervoor te trekken. Vooral dertigers en veertigers zijn bereid meer dan €25 per maand te betalen (3% versus. 0% van de rest van Nederland). Degenen die als belangrijkste goede voornemen ‘minder (alcohol) drinken’ en/of ‘mijn administratie beter op orde houden’ hebben, zijn eerder geneigd te betalen om dit vol te houden (beide 53%). Ook zij die ‘(nieuwe, andere) baan vinden’ en/of ‘afvallen’ als belangrijkste goede voornemen hebben, zijn bovengemiddeld vaak bereid te betalen voor deze hulp. Nederlanders met als belangrijkste goede voornemen voor 2018 ‘oude spullen / kleren wegdoen’ en/of ‘meer sparen’ zijn juist minder vaak bereid te betalen voor deze hulp.

Bron: ING (Beleggersbarometer)