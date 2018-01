Huwelijkse voorwaarden als je trouwt, geen renteaftrek restschuld

Veel Nederlanders krijgen te maken met veranderingen die op 1 januari 2018 zijn ingegaan. Vooral trouwlustigen, huizenkopers en woningbezitters die hun huis met verlies verkopen, merken wat van de maatregelen. Het huwelijksvermogensrecht verandert, stellen kunnen iets meer lenen bij de aankoop van een huis en er komt een einde aan de aftrekbaarheid van de rente bij een restschuld die in 2018 ontstaat.

Met de online tool 'Wat betekent dit voor mij?' van Wijzer in geldzaken kan elke Nederlander een duidelijk en persoonlijk overzicht krijgen van deze veranderingen.

Vanaf 2018 huwelijkse voorwaarden als je trouwt

Vanaf 1 januari trouwt iedereen standaard in beperkte gemeenschap van goederen. Schulden of bezittingen die uitsluitend van een van de partners zijn, vallen buiten de gemeenschap. Bezittingen en schulden die van beide partners samen zijn, blijven dit ook na een huwelijk. Wel worden partners door het huwelijk ieder voor de helft eigenaar van de gezamenlijke bezittingen. Ook als hier bij de aankoop voor het huwelijk andere afspraken over zijn gemaakt. Wil je het anders regelen? Dan moet je naar de notaris.

Financiële gevolgen voor huizenkopers

Tweeverdieners en mensen met een hoger inkomen die in het nieuwe jaar een huis kopen, kunnen meer lenen voor hun hypotheek dan nu. Vanwege de stijging van de huizenprijzen gaat ook de Nationale Hypotheek Garantie omhoog. Wel gaat het maximale hypotheekbedrag omlaag naar 100% van de woningwaarde.

Einde aan de aftrekbaarheid van de rente voor een restschuld

Wie na 1 januari 2018 zijn huis verkoopt met verlies en geld moet lenen om het verschil te overbruggen, heeft geen recht meer op belastingaftrek van deze rente. Voor wie nu al rente betaalt over zijn restschuld verandert er per 1 januari niets en blijft de termijn van 15 jaar gelden voor de aftrekbaarheid van de rente.

'Wat betekent dit voor mij?' geeft consumenten inzicht

De veranderingen in geldzaken pakken niet voor iedereen hetzelfde uit en hangen af van de persoonlijke situatie. Met de online tool 'Wat betekent dit voor mij?' helpt Wijzer in geldzaken de consument inzicht te krijgen in maatregelen die voor zijn/haar persoonlijke financiële situatie van belang zijn. Bij iedere maatregel wordt inzichtelijk gemaakt wat er verandert, welke financiële gevolgen dit kan hebben en wat je daaraan kunt doen. Doel is dat de consument zich hiermee bewust wordt van keuzes die hij of zij kan maken om de eigen financiën bij te sturen. Het persoonlijke overzicht kan eenvoudig worden geprint, opgeslagen of per e-mail verstuurd.

Over Wijzer in geldzaken

Wijzer in geldzaken is een initiatief van het ministerie van Financiën, waarin partners uit de financiële sector, de wetenschap, de overheid en onderwijs-, voorlichtings- en consumentenorganisaties hun krachten bundelen om verantwoord financieel gedrag in Nederland te bevorderen. Hare Majesteit Koningin Máxima is erevoorzitter van het platform. Voor meer informatie: www.wijzeringeldzaken.nl