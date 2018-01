Belegger kijkt met vertrouwen naar 2018

De ING BeleggersBarometer kwam eind 2017 een punt hoger uit dan in november (2017) en bereikte een stand van 150 punten. Daarmee is het beleggersvertrouwen even hoog als in mei (2017) toen de hoogste score in tien jaar tijd werd behaald. In de afgelopen maanden bleef het vertrouwen in de beurs onverminderd positief. Beleggers zagen de economische situatie in de wereld aantrekken.

40% van de beleggers verwacht in 2018 weer meer geld over te houden om te kunnen beleggen. De belegger kijkt vooruit naar 2018. Waar veel beleggers in september (2017) dachten dat de AEX in december rond de 499 punten zou staan, stond deze begin december op 547. 67% van de beleggers verwacht dat de beursindex de komende maanden nog verder zal stijgen. Ook denkt een groot deel van de beleggers dat de waarde van de eigen portefeuille de komende periode verder zal toenemen.

Weinig verliezers

Niet elke belegger heeft inzicht in zijn maandelijks rendement. 38% van de ondervraagden weet niet hoeveel rendement hij in de afgelopen vier maanden heeft behaald. Maar 5% van de beleggers denkt in de afgelopen maanden verlies te hebben gemaakt. Hoewel beleggers in het afgelopen halfjaar positief waren over de ontwikkelingen op de beurs, geeft maar 28% aan meer geld te hebben ingelegd dan het halfjaar daarvoor. Gemiddeld worden beleggers op hun 35e actief op de beurs. Het aandeel jonge beleggers (onder de 25 jaar) nam ten opzichte van mei licht toe tot 20% van het totaal.

Beleggen via de smartphone in opkomst

Hoewel we de afgelopen jaren steeds meer bankzaken via de smartphone doen, kiezen de meeste beleggers ervoor om hun aandelen nog te beheren via de laptop, pc of tablet (70%). Maar 15% van de beleggers geeft aan te beleggen via een smartphone-app. De belangrijkste functionaliteiten van een deugdelijke beleggersapp zijn voor Nederlandse beleggers: het kunnen volgen van actuele koersen (51%), rendement inzien (42%) en de portefeuille inzien (47%).

Online shoppen neemt een vlucht in 2018

De afgelopen weken waren zoals elk jaar een drukke tijd voor de retail sector. Steeds meer consumenten kopen hun kerstcadeaus online. 93% van de ondervraagde beleggers verwacht dat online shoppen in de komende jaren nog verder zal groeien. Bijna een derde van de beleggers bezit aandelen die gerelateerd zijn aan online shopping. Het merendeel van hen speelt hier op in door bij het samenstellen van hun beleggingsportefeuille rekening te houden met het feit dat de buitenlandse webshops Alibaba en Amazon Europa willen veroveren.

