147 miljoen voor energiezuinige technieken

Ondernemers die investeren in energiezuinige technieken kunnen in 2018 weer rekenen op fiscaal voordeel via de Energie-investeringsaftrek (EIA). Ondernemers die investeren in op de Energielijst 2018 genoemde technieken kunnen tot 54,5 procent van de investeringskosten aftrekken. Het budget voor de EIA bedraagt in 2018 147 miljoen euro. Een grote wijziging op de energielijst 2018 betreft de toevoeging van een geheel nieuw hoofdstuk gericht op energiebalancering.

Balans

Deze systemen brengen vraag en aanbod van duurzame energie met elkaar in balans om zo een bijdrage te leveren aan de energietransitie in Nederland. Door opslagcapaciteit te combineren met optimalisatie-software kan duurzame energie tijdens pieken in de productie worden opgeslagen om later te worden benut. Dit kan bijvoorbeeld door het slim opslaan van elektrische energie, het omzetten van elektrische energie naar waterstof (Power to Gas) of het omzetten van elektrische energie naar warmte (Power to Heat). Ook kan duurzaam opgewekte energie lokaal worden benut door het inzetten van een slim energienetwerk.

Energielijst 2018

Een andere opvallende wijziging op de Energielijst 2018 is een verruiming in de categorie transportmiddelen waardoor ook energiebesparing door de zeevaart in aanmerking kan komen. Ook nieuw is de opname van een innovatieve conserveringstechnologie waarbij op lagere temperatuur wordt gewerkt. Technieken die niet op de Energielijst staan, kunnen onder een generieke code worden aangemeld voor de EIA. De techniek wordt dan onder andere getoetst op energiebesparing.

Impuls

De ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Financiën passen de Energielijst jaarlijks, na overleg met ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, aan. Door actualisering van de Energielijst wordt een impuls gegeven om energie te besparen en aan duurzame economische groei. Tevens levert de EIA een bijdrage aan de doelstelling uit het Energieakkoord om energie te besparen.

Bron: Rijksdienst voor Ondernemend Nederland