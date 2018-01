Schade jaarwisseling tussen de 10-12 miljoen euro

De jaarwisseling lijkt qua schade aan particuliere woningen en auto's lager uit te vallen dan vorig jaar. Volgens de eerste berekeningen van het Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) van het Verbond van Verzekeraars komt de particuliere schade uit op 10 tot 12 miljoen euro, terwijl dat vorig jaar nog op 15 miljoen euro lag.

De schatting is gebaseerd op de eerste claims die verzekeraars al sinds oudjaarsdag registreren en het incidentenoverzicht van Stichting Salvage. De organisatie die namens de brandverzekeraars van het Verbond eerste hulp bij brand biedt aan verzekerden. Salvage kwam op oudjaars- en nieuwjaarsdag in totaal 87 keer in actie bij incidenten, waarvan 8 keer bij grote tot zeer grote branden. Dat was minder vaak dan vorig jaar. Veel materiële schade wordt veroorzaakt door brandstichting, vernieling en zwaar illegaal vuurwerk. Ook de stevige wind droeg bij aan de schade als gevolg van omvallend vuurwerk.

Divers schadebeeld

Verzekeraars noteren tal van brand- en schroeischades, variërend van lichte schade aan woningen en auto's tot particuliere bezittingen die compleet in as zijn gelegd. Onder meer in Etten-Leur (meerdere woningen en auto's zwaar beschadig) is de schade groot. In het Noord-Hollandse Berkhout ging een boerderij in vlammen op en ook in Zeist en Leeuwarden waren er woningbranden. In de grote steden was het – op Rotterdam na – iets rustiger qua schadebeeld in vergelijking met de vorige jaarwisseling.

Autobranden

Verzekeraars blijven verontrust over de autobranden: tijdens de jaarwisseling gingen er een kleine 200 in vlammen op in Nederland, en in de regio Utrecht waren ruim voor Oud & Nieuw zelfs al bijna 30 autobranden. Het Verbond vindt het wel positief dat uit eerste inventarisaties van hulpdiensten en Brandweer Nederland blijkt dat het aantal incidenten tegen hulpverleners is afgenomen en dat de brandweer minder vaak hoefde uit te rukken.

Niet alle schade bekend

De schade op opstal-, inboedel- en autoverzekeringen is een beperkt deel van de nieuwjaarschade, benadrukt het Verbond. Medische kosten vormen ook een aanzienlijk deel van de schadelast en schadebedragen voor bedrijven en scholen/kinderdagverblijven zijn nog niet bekend. Onder meer in Oss en Boxmeer waren bedrijfsbranden en in Meteren raakte een school flink beschadigd.

Overzicht particuliere schadelast recente jaarwisselingen:

2012/2013 12,9 miljoen euro

2013/2014 12,9 miljoen euro

2014/2015 12,5 miljoen euro

2015/2016 14,0 miljoen euro

2016/2017 15,0 miljoen euro (nog voorlopig cijfer)

2017/2018 10-12 miljoen euro (eerste prognose)

Bron: Centrum voor Verzekeringsstatistiek (CVS) / Verbond van Verzekeraars