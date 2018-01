Aantal overstappers zorgverzekering via vergelijkingssite groeit

Het aantal overstappers van zorgverzekeringen stijgt flink ten opzichte van vorig jaar bij onafhankelijke vergelijkingssite Pricewise, namelijk met 45%. Of het nationale aantal overstappers ook zo fors is toegenomen, durft de vergelijkingssite niet te zeggen. De meest gekozen verzekeringen zijn die van Anderzorg en Univé. Van alle overstappers kiest een derde voor enkel een basisverzekering en twee derde voor minimaal één aanvullende verzekering.

Een grote meerderheid van de overstappers, 75%, kiest voor een naturaverzekering. Daarnaast gaat 70% voor het standaard eigen risico van 385 euro en kiest 25% het hoogste eigen risico van 885 euro. De meest populaire aanvullende verzekering is die voor de tandarts, met 75% vergoeding tot maximaal 250 euro per jaar als meest gekozen dekking. Bijna de helft van alle zorgverzekeringen werd afgesloten in de laatste vijf dagen van het jaar.

Naturaverzekering meest afgesloten

"Naast dat meer mensen een nieuwe zorgverzekering hebben afgesloten via onze website, zien we ook dat ze veel bewuster zoeken naar een verzekering die bij hen past. We hebben dit jaar veel meer vragen gekregen van klanten die op zoek waren naar de juiste verzekering voor hun persoonlijke situatie," vertelt Hans de Kok, directeur van Pricewise. "Dit jaar kiest 75% van de overstappers voor de naturaverzekering, net als vorig jaar. De restitutieverzekering werd iets minder vaak afgesloten dan vorig jaar en de combinatiepolis juist wat meer."

Prijs belangrijke factor

De verzekeringen die het vaakst werden afgesloten, zijn die van Anderzorg en die van Univé. "Hieraan zien we dat de prijs een belangrijke rol speelt bij de keuze voor een zorgverzekering," vertelt De Kok. "Deze twee verzekeraars bieden hun producten aan voor een relatief lage premie en de kwaliteit lijkt hier niet onder te lijden. Sommige verzekeraars kunnen de prijzen laag houden doordat ze bijna alles online doen. Dat scheelt veel in de overheadkosten."

Tandarts weer populairste aanvullende verzekering

Aanvullende verzekeringen worden nog altijd vrij veel afgesloten, ondanks dat deze lang niet altijd rendabel zijn voor de klant. Ook maakt lang niet iedereen optimaal gebruik van de aanvullende vergoedingen. Twee derde kiest dit jaar voor minstens één aanvullende verzekering. Dat is minder dan vorig jaar, toen koos nog ruim 80% voor een of meer aanvullende verzekeringen. Volgens Hans de Kok komt dit doordat mensen nu meer berekenen of ze de kosten eruit halen. "Als je een keer of twee keer per jaar naar de tandarts gaat voor controle, ben je goedkoper uit als je zelf betaalt," vertelt De Kok. "Toch zijn er ook mensen die de uitgaven liever spreiden over het jaar en zich willen indekken voor onverwachte kosten. Zij betalen toch liever per maand een klein bedrag dan een groot bedrag in een keer. De aanvullende verzekering wordt op deze manier een soort abonnement," aldus De Kok. De populairste aanvullende verzekering van dit jaar is die voor tandartskosten, met een vergoeding van 75% per behandeling en een maximum van 250 euro per jaar. "Opmerkelijk," vindt Hans de Kok. "Bij deze dekking moet men namelijk van iedere euro zelf eerst nog een kwartje betalen."

Vaker hoog eigen risico

Het standaard eigen risico van 385 euro blijft verreweg het meest populair, 70% van de overstappers kiest hiervoor. Het hoogste eigen risico van 885 euro wint echter terrein; hier kiest 25% voor. De overige 5% kiest voor een van de bedragen tussen de twee uitersten in (485, 585, 685 of 785 euro). Vorig jaar koos nog maar zo'n 16% voor het hoogste eigen risico en 79% voor het standaard eigen risico.

Piek in laatste 5 dagen van het jaar

Dit seizoen was het wederom in de drie laatste dagen van het jaar erg druk, 32% van de overstappers stapte in deze dagen over. "We zien wel dat de piek dit jaar iets eerder lag dan vorig jaar," vertelt Hans de Kok. "In totaal stapte 47% van de overstappers in de laatste vijf dagen van het jaar over. Dat is toch bijna de helft. Wellicht stapten mensen wat vroeger over omdat veel mensen vrij waren tussen kerst en oud en nieuw."

Cijfers zorgmarkt

"Wat betreft de overstapcijfers kunnen wij niet zeggen of de stijging die wij bij Pricewise zien ook voor de hele zorgmarkt geldt, aldus Hans de Kok. "Landelijke cijfers zullen wellicht over enkele weken bekend worden gemaakt. Wij hopen echter dat de stijging een landelijke trend is. Dat zou betekenen dat Nederlanders zich er meer van bewust zijn dat ze zich passender en soms ook goedkoper kunnen verzekeren voor zorg, terwijl ze de kwaliteit en dekking niet uit het oog verliezen."

Bron: Pricewise