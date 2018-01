Nieuwe auto kopen? 6 dingen om op te letten

Ga je een nieuwe auto kopen? Leuk! Natuurlijk wil je wel de juiste keuze maken. Dus waar moet je op letten? Independer zet zes punten voor je op een rij. Zo maak je jouw wensenlijst compleet, en kies je een auto die écht bij je past. Als je een nieuwe auto koopt, is het handig om eerst te bedenken waarvoor je de auto gaat gebruiken. Houd dat in je achterhoofd als je een wensenlijst maakt. De volgende onderwerpen zijn belangrijke aandachtspunten.

Ruimte en zitplaatsen

Zit je meestal alleen of met z’n tweeën in de auto? Dan kan een tweedeurscoupé al geschikt zijn. Wil je meer mensen of veel bagage kunnen vervoeren? Kijk dan naar een vierdeurs sedan, een stationwagen of zelfs een MPV. Tip: bedenk wel dat een grotere auto meer brandstof verbruikt en meer weegt. Dat betekent ook dat je meer wegenbelasting betaalt.

Instaphoogte van de auto

Auto’s met een hoge instap zijn vooral populair bij senioren, mensen met rugklachten of lange mensen. Maar ook voor ouders van jonge kinderen is het prettig, omdat ze niet zo diep hoeven te bukken bij het plaatsen van een kinderzitje of het vastklikken van de gordels.

Autokosten

Als je een auto hebt, betaal je verschillende kosten. Bijvoorbeeld voor de wegenbelasting, aanschafbelasting, onderhoud, brandstof of een parkeerplaats. En je autoverzekering. Zo is het goed om te weten dat de premie voor je autoverzekering hoger is als je meer kilometers rijdt, of een grotere auto koopt. Zet al deze kosten eerst even op een rij, voordat je een definitieve keuze maakt. Zo kun je ook zien of je de auto die je op het oog hebt, echt kunt en wilt betalen. Dit jaar zijn de autobelastingen verandert. Lees wat er voor jouw favoriete auto geldt in autobelastingen in 2018.

Milieu en energielabel

Wil je bijdragen aan een beter milieu? Misschien oriënteer je je dan op een schone en zuinige auto. Schoon betekent dat de auto weinig schadelijke stoffen uitstoot, zoals CO2. En een zuinige auto verbruikt weinig brandstof. Hoe schoon en zuinig een auto is, staat op het energielabel. Goed om te weten: hoe schoner en zuiniger een auto is, hoe minder belasting je betaalt.

Brandstof

Op welke brandstofsoort moet je auto rijden? Dat ligt aan hoe zuinig en schoon je auto moet zijn (zie hierboven). Zo is een elektrische auto natuurlijk schoner dan een dieselauto. Maar kijk ook naar hoeveel kilometers je per jaar met de auto gaat rijden. Als je veel rijdt, is een elektrische auto misschien minder handig. Daar kom je minder ver mee, omdat je de accu om de zoveel tijd moet opladen. Kies je voor een auto die niet elektrisch rijdt, dan kun je uit verschillende brandstoffen kiezen voor je auto. De meer bekende soorten zijn benzine, diesel en LPG. Maar hoe kies je daaruit? Je kunt letten op:

- de prijs. Zo is benzine is een stuk duurder dan diesel of LPG.Voor benzineauto betaal je minder wegenbelasting dan voor een dieselauto, vanwege de belasting op het milieu;

- de motor. Een LPG-installatie is prijzig, maar is wel goedkoper dan diesel of benzine.LPG is minder schadelijk voor het milieu dan benzine of diesel;

- hang je regelmatig een caravan achter de auto? Dan is een dieselmotor interessant, die heeft meer trekkracht dan bijvoorbeeld een benzinemotor.

Hybride

Liever de voordelen van een elektrische auto, maar ver genoeg kunnen rijden op benzine, diesel of LPG? Dan kan de hybride auto een oplossing zijn. Die heeft een elektromotor én een verbrandingsmotor. Let wel op: de overheid heeft besloten deze auto’s steeds meer als ‘normale’ auto’s te behandelen, waardoor de belastingvoordelen minder worden. Omdat dit soort auto’s een veel kleiner deel van hun kilometers elektrisch rijden dan gedacht.

Veiligheidsvoorzieningen

Nieuwe auto’s hebben altijd verschillende veiligheidsmaatregelen. Vraag naar de standaarduitrusting van de uitvoering die je hebt gekozen. Ook kun je zelf, tijdens de proefrit, letten op:

- airbags;

- anti-whiplash hoofdsteunen;

- kreukelzones;

- aanwezige veiligheidssystemen (zoals Elektronische Stabiliteitscontrole);

- het zicht;

- stuurbekrachtiging;

- de ergonomische zitpositie.

Wensenlijstje afgevinkt? Proefrijden maar!

Heb je beter in beeld wat je wensen zijn? Ga dan uitgebreid proefrijden. Want een nieuwe auto is één van de grootste aankopen in je leven. Neem rustig de tijd om langs verschillende dealers te gaan en maak meerdere proefritten aan de hand van je wensenlijst.

Keuze gemaakt? Prijzen vergelijken en onderhandelen

Weet je welke auto je wilt? Onderhandel dan altijd over de prijs. Of je de auto nu bij de merkdealer koopt of op internet. En of je nu wel of geen auto inruilt. Neem als richtlijn voor onderhandelingen 4 tot 8 procent van de cataloguswaarde. En lukt het je niet om wat van de vraagprijs af te halen, onderhandel er dan gratis extra opties en accessoires bij. Ruil je je huidige auto in? Laat deze dan eerst even taxeren, voordat je gaat onderhandelen.

Bron: Independer