Klantvertrouwen bij Knab hoogste binnen bankensector

Klanten van Knab hadden in 2017 het meeste vertrouwen in hun eigen bank, vergeleken met klanten van andere banken. Dat blijkt uit het onderzoek 'Vertrouwen in de Financiële sector' van FRWD Business. Volgens het onderzoek is Knab binnen de gehele financiële sector voorloper op het gebied van customer compliance: de manier waarop de producten en dienstverlening aansluiten op de behoefte van de klant.

Daarnaast heeft de bank een duidelijk maatschappelijk doel – rust creëren in de geldzaken van klanten – waardoor het vertrouwen in de bank hoog is. Onderzoeker Ronald Pont (FRWD Business): 'Klanten van Knab zijn voornamelijk zelfbewuste Nederlanders die graag de regie over hun eigen geldzaken hebben. Daar speelt de online bank goed op in met slimme tools en gebruiksvriendelijke financiële oplossingen, dat wekt vertrouwen.'

Banken scoren beter dan verzekeraars

Het onderzoek volgt al 11 jaar het vertrouwen in banken en verzekeraars met een samengesteld cijfer dat is gebaseerd op de betekenis en geloofwaardigheid van de merken. Dit vertrouwenscijfer – dat na de financiële crisis een flinke knauw had gekregen – is voor de gehele sector nu al een aantal jaren redelijk stabiel rond de 40%. Dit jaar voeren Knab, Zilveren Kruis, ING, NIBC en Triodos de lijst aan van 37 onderzochte financiële instellingen.

Vertrouwen in financiële sector blijft achter

Ondanks de positieve uitschieters blijft het algemene vertrouwen in de financiële sector achter op andere sectoren. Dit komt volgens Pont onder meer door de grote groep financieel kwetsbaren die zich niet herkennen in het toenemende optimisme. Ook de situatie op de huizenmarkt en de gekte rond cryptocurrencies kweken geen vertrouwen.

Bron: FRWD Business