Spaarrentewijzigingen in 2017 aanzienlijk minder dan jaar eerder

Vergeleken met het aantal rentewijzigingen in 2016 bij dagelijks opvraagbare spaarrekeningen en lange termijndeposito’s, kan 2017 worden gekarakteriseerd als een rustig jaar. De rentewijzigingen die plaatsvonden, waren in het merendeel verlagingen van het rentetarief. In 2016 werd in totaal 267 keer een rentetarief gewijzigd bij de dagelijks opvraagbare spaarrekeningen. Afgelopen jaar was dit ‘slechts’ 193 keer het geval, een daling van bijna 30%.

Van deze wijzigingen ging het slechts in één geval om een rentestijging. Bij de lange termijndeposito’s daarentegen hebben wel wat meer rentestijgingen plaatsgevonden gedurende 2017. In totaal zijn afgelopen jaar 120 rentewijzigingen bij lange termijndeposito’s geregistreerd, waarvan het in 24 gevallen een stijging betrof. Deze rentestijgingen vonden voornamelijk plaats bij looptijden van 5 jaar en langer.

Invloed voorwaarden

Net als in de eerste drie kwartalen van 2017, zette de daling van de tarieven voor dagelijks opvraagbare spaarrekeningen zich voort in het laatste kwartaal. Ten opzichte van het gemiddelde spaarrentepercentage op 1 januari 2017 is de rente door het jaar heen gedaald met ongeveer 40%, tot 0,26% op 31 december 2017. Vergeleken met het derde kwartaal betreft het een daling van 0,12%. Wat betreft het aantal wijzigingen en de hoeveelheid producten waarbij de rente is gewijzigd, ontlopen het derde en vierde kwartaal elkaar nauwelijks. Zo zijn er, net als in het vorige kwartaal, 22 wijzigingen waargenomen. In het vierde kwartaal is in totaal bij 41 producten de rente gewijzigd, dat zijn er twee minder dan in het derde kwartaal. Op dit moment is de hoogste rente (0,55%) verkrijgbaar bij RegioBank Eigen Huis Sparen en de CombiSpaarrekening van DHB. Bij beide producten geldt echter een beperkende voorwaarde. Eigen Huis Sparen kent opnamekosten en bij de CombiSpaarrekening moet een klant een geldopname 99 dagen van tevoren aankondigen. Voor spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden bedraagt de hoogste rente op dit moment 0,45%. Deze rente wordt door Anadolubank en LeasePlan Bank vergoed.

Lange termijndeposito's

In tegenstelling tot de dagelijks opvraagbare spaarrekeningen, is de gemiddelde rente bij lange termijndeposito’s wel licht gestegen in 2017. Het 1-jaars gemiddelde steeg met 10%, het 5-jaars gemiddelde met 16% en bij een looptijd van 10 jaar is het gemiddelde afgelopen jaar met 14% gestegen. Voor deposito’s met looptijden van 1, 5 en 10 jaar zijn de gemiddelden op 31 december 2017 respectievelijk 0,52%, 0,91% en 1,16%. Voor lange termijndeposito’s geldt, net als bij dagelijks opvraagbare spaarrekeningen, dat in 2017 bij aanzienlijk minder producten een rentewijziging heeft plaatsgevonden dan een jaar eerder. Afgelopen jaar waren er 120 rentewijzigingen, terwijl dit er in 2016 nog 221 waren. De hoogste rente voor een deposito van 1 jaar (1,15%) en 5 jaar (2,00%) wordt op dit moment aangeboden door het Tsjechische J&T Banka, die in Nederland wordt vertegenwoordigd door Savedo. De hoogste rente voor een deposito met een looptijd van 10 jaar (2,00%) wordt momenteel aangeboden door de Estse Bigbank.

0-tarief

Hoewel het er even op leek dat meerdere partijen, in navolging op Triodos Bank, de rente naar 0% zouden verlagen, is hier vooralsnog geen sprake van. De rentetarieven bij de traditionele grootbanken zijn de magische grens van 0% inmiddels wel dicht genaderd. Voor spaarrekeningen zonder beperkende voorwaarden wordt bij de drie traditionele grootbanken nog slechts 0,05% rente vergoed. De verwachting is dat, zolang de Europese Centrale Bank het rentebeleid ongewijzigd laat, de spaarrente nog blijft dalen. De vraag is dan ook niet of, maar wanneer de eerstvolgende bank zijn rente naar 0% verlaagd. Hoogstwaarschijnlijk zal dit in eerste instantie een grootbank zijn. En als er één schaap over de dam is.....

Bron: Spaarrente Barometer MoneyView