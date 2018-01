Ongekend hoog aantal hypotheekaanvragen in 2017

In 2017 domineerde nieuws over de woningmarkt de voorpagina’s. Liefst 367.000 hypotheekaanvragen van starters, doorstromers, oversluitingen en verhogingen werden vorig jaar via het Hypotheken Data Netwerk (HDN) verstuurd. Dit aantal is ongeveer 5% hoger dan het aantal in 2016, toen er zo’n 350.000 aanvragen werden ingediend. Dit illustreert hoezeer de woningmarkt in een tijd van drie, vier jaar is aangetrokken: in de crisisjaren werden jaarlijks zo’n 130.000 aanvragen verstuurd.

De aantallen zijn echter niet helemaal met elkaar te vergelijken. De afgelopen jaren is het aantal geldverstrekkers namelijk toegenomen dat via HDN werkt. Als laatste grote, en de grootste, aanbieder stapte eind 2016 ook de Rabobank in, vooralsnog alleen voor de aanvragen die via het intermediair worden verstuurd. Met dit gegeven in het achterhoofd lijkt de groei in het aantal aanvragen beperkter te zijn dan de cijfers in eerste instantie suggereren. Maar het jaar 2017 scoort uiteraard wel hoog op de lijstjes met aanvraagrecords. Alle kwartalen van het afgelopen jaar komen in de top zes, gemeten vanaf 2011. Alleen het vierde kwartaal van 2016 (de eerste renteverhogingen in drie jaar) en het tweede kwartaal van 2015 (grote aanpassing in de leennormen per 1 juli 2015) scoren ‘beter’. Opvallend is het uiterst kleine verschil in aantallen tussen de kwartalen in 2017. Eveneens opvallend is het aantal aanvragen in december (25.000). Dit ligt lager dan de decembermaanden van 2014, 2015 en 2016 en heeft wellicht deels te maken met de aanpassing van het toetsmoment.

Verder o.a. in de jaarmonitor 2017 van De Hypotheekshop:

• Stabiele rentesituatie zorgt voor een laagterecord

• Prijsvechters en verzekeraars verliezen concurrentie van regiepartijen en pensioenfondsen