Vliegen vanaf buitenlandse luchthavens zeker niet altijd goedkoper

Het vroegboekseizoen is weer begonnen en reizigers zoeken volop naar creatieve manieren om goedkoop weg te kunnen in de zomer van 2018. TravelHunter deed onderzoek naar de kosten voor pakketreizen vanaf verschillende luchthavens in Nederland en vlak over de grens. Cookies verwijderen, op dinsdagmiddag je vlucht boeken of vanaf alternatieven luchthavens vliegen. Men wordt steeds creatiever om een goedkope vakantie te boeken.

Maar heeft het wel echt nut om helemaal naar Brussel te reizen om vanaf daar goedkoop te vliegen? Is het wel echt zo goedkoop? “Dit hangt helemaal af van waar je woont, hoe je reist en waar je heen wilt. Parkeren is soms duurder dan het verschil in prijs van de reis”, aldus Alannah Paans van aanbiedingenwebsite TravelHunter.

Prijsfactoren

Welke luchthaven het goedkoopste is hangt af van veel factoren, zoals bestemming, datum, duur en het moment van boeken. Ben je flexibel in data, kijk dan vooral ook naar 2 dagen rondom de datum waarop je zoekt. Een vakantie kan op de ene datum goedkoper vanaf Brussel zijn, terwijl het een dag later juist vanaf Amsterdam Schiphol voordeliger is. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat luchthavens vaak niet op iedere dag van de week vliegen naar een bepaalde bestemming en is ook afhankelijk van hoe vol een vlucht op dat moment al is.

Pakketreizen

Gekeken naar de goedkoopste pakketreizen in mei 2018 bij diverse touroperators, blijkt dat voor onder andere Spanje, Griekenland en Turkije de prijzen 9 van de 10 keer een stuk lager zijn vanaf een Nederlandse luchthaven dan vanaf luchthavens vlak over de grens. Wanneer alternatieve luchthavens wel goedkoper zijn, scheelt het vaak zo weinig, dat parkeren al duurder is dan het prijsverschil. Wil je bijvoorbeeld naar Mallorca, dan kan dit in mei al vanaf €192 per persoon voor 10 dagen met vertrek vanaf Brussel Zaventem. Dezelfde accommodatie op dezelfde datum kost vanaf Amsterdam €230 per persoon. Het verschil is dus €35 per persoon en 10 dagen parkeren kost hier al minimaal €57 exclusief de extra reiskosten.

Stedentrips

Voor stedentrips kan het wel voordelig zijn om bij onze ooster- en zuiderburen te kijken. Een 4-daagse trip naar Boedapest kan al zo’n 34% goedkoper zijn vanaf Brussel Charleroi dan vanaf Amsterdam Schiphol. Naar Boedapest scheelt dit zelfs 43% met Weeze. Eindhoven zit hier qua prijs vaak tussenin. Maar ook hier hangt het wel af van de vertrekdatum en bestemming.

Kortom, het is altijd de moeite waard om te kijken naar de prijsverschillen vanaf diverse luchthavens, maar de bijkomende kosten moeten daarbij niet vergeten worden.

Bron: ANP / Nieuwsbank BV