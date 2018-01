MUNT Hypotheken verbetert aanbod voor zelfstandigen

MUNT Hypotheken professionaliseert haar aanbod voor zelfstandigen en werkt hiervoor samen met specialist Raadhuys Tax Legal Accounting. De hypotheekaanbieder neemt met een gecertificeerde inkomensverklaring van Raadhuys één-op-één het vastgestelde toetsinkomen over bij de hypotheekaanvraag. Ook kunnen vanaf heden DGA's met meer dan 30 procent van de aandelen in de vennootschap terecht bij MUNT Hypotheken.

"Het vaststellen van het inkomen van IB-ondernemers en DGA's geeft een hoop gedoe en werkt te vaak onzekerheid in de hand", aldus Menno Luiten, Commercieel Directeur van MUNT Hypotheken. Daarom neemt MUNT Hypotheken vanaf nu, als eerste hypotheekaanbieder, voor alle zelfstandigen het inkomen via een zogenaamde inkomensverklaring mee in het acceptatieproces." Raadhuys stelt het toetsinkomen vast op basis van de voorwaarden van MUNT Hypotheken "Wij nemen het vastgestelde toetsinkomen vervolgens 1 op 1 over voor de aanvraag van de hypotheek waardoor je altijd in de juiste prijsklasse op zoek kunt gaan naar een huis."

Nauwkeuriger toetsinkomen

Zowel de hypotheekaanvrager als de hypotheekadviseur kunnen een inkomensverklaring aanvragen. Na ontvangst van een compleet dossier met alle benodigde documenten en informatie, wordt de inkomensverklaring gegarandeerd binnen vijf werkdagen verstrekt. Raadhuys Tax Legal Accounting is hiervoor door MUNT Hypotheken als enige partij geautoriseerd. "Het vaststellen van het inkomen is onderdeel van de werkzaamheden van de hypotheekadviseur en is geen werk van de hypotheekaanbieder. Door dit over te laten aan een expert faciliteren we de hypotheekadviseur en de aanvrager en versnellen we het proces. Zo hebben ook ondernemers sneller meer zekerheid." De inkomensverklaringen geven 100 procent zekerheid voor zowel de consument als de financieel adviseur. Hierdoor wordt het voor ondernemers net zo eenvoudig als voor niet-ondernemers om een hypotheek aan te vragen.

Onafhankelijk proces

MUNT Hypotheken is niet betrokken bij het proces tussen de zelfstandige en Raadhuys Tax Legal Accounting. "Wij als MUNT Hypotheken zitten daar niet tussen, het gaat om een onafhankelijke afwikkeling door Raadhuys", aldus Luiten. Daarnaast is Raadhuys op geen enkele wijze betrokken bij de financieringsopzet, om onafhankelijkheid te waarborgen. De kosten die verbonden zijn aan de verklaring, betaalt de aanvrager dan ook rechtstreeks aan Raadhuys. "Wij hebben alleen de daadwerkelijke inkomensverklaring nodig in het acceptatieproces. Waar je naar een taxateur gaat om je huis te laten taxeren, ga je nu naar Raadhuys om ook je inkomen te laten vaststellen."

Over MUNT Hypotheken

MUNT Hypotheken is een hypotheekaanbieder die aan adviseurs en hun klanten transparante hypotheken aanbiedt met heel goede en eerlijke voorwaarden, scherpe rentes en een duidelijk, snel en zorgeloos aanvraagproces. MUNT Hypotheken verstrekt hypotheken op basis van kapitaal van vijftien Nederlandse pensioenfondsen en is de achtste hypotheekaanbieder van Nederland. Inmiddels hebben pensioenfondsen meer dan 11 miljard euro aan kapitaal toegezegd en is er voor ruim 9 miljard euro aan hypotheken verstrekt. Meer informatie: www.munthypotheken.nl.