Ook de derde grootbank verhoogt de renteopslag op aflossingsvrij

De maatstaf voor de hypotheekrente, de rente op de kapitaalmarkt, beweegt zich al sinds november 2016 op ongeveer hetzelfde niveau. In de week voor kerst ging het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden akkoord met het belastingplan van president Trump. Als gevolg hiervan liep de kapitaalmarktrente licht op.

ABN Amro geeft in haar laatste rentevooruitblik aan te verwachten dat in de loop van dit jaar de rente op staatsobligaties iets zal gaan stijgen, omdat de ECB haar stimulering vermindert en het economische klimaat verder verbetert. Ook zouden renteverhogingen door de Amerikaanse Fed kunnen leiden tot hogere rentes in Europa. ABN Amro verwacht dat rente op de kapitaalmarkt de komende jaren beperkt oploopt: eind 2018 tot 0,85% en eind 2019 tot 1,00%.

Per 1 januari 2018 is de maximale hypotheek verlaagd tot 100% van de woningwaarde. Als gevolg hiervan passen wij de berekening van de gemiddelde hypotheekrentes zonder NHG aan. Omdat bij de meeste geldverstrekkers de hypotheekrentes t/m 100% van de woningwaarde in een lagere risicoklasse vallen, is de daling van de gemiddelde hypotheekrentes daardoor deze week wat groter. De afgelopen twee weken waren er nauwelijks rentewijzigingen. Rabobank is dit jaar de eerste grote aanbieder die een verlaging doorvoert. Opvallend daarbij is dat deze verlaging alleen de rentetarieven van annuïtair/lineair betreft waardoor bijvoorbeeld aflossingsvrij relatief duurder wordt. Hiermee lijkt Rabobank het recente voorbeeld van ING en ABN Amro te volgen. ABN Amro, ING en SNS kennen op de lange rentevaste periodes een relatief hoge opslag.