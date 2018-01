Ondernemers verwachten groei concurrentie

Zoals bekend groeit de markt met zelfstandig ondernemers hard. Vooral in de vier grootste steden van Nederland is dit goed te zien. In de afgelopen 10 jaar is het aantal zzp’ers in deze steden meer dan verdubbeld. De ondernemers zelf lijken dit ook te merken: uit onderzoek van Allianz onder ruim 1100 zzp’ers en mkb’ers blijkt dat de ondernemer meer concurrentie voorziet in 2018. Er is een verschil zichtbaar in de ongerustheid tussen de zzp’er en mkb’er.

22% van de zzp’ers verwacht komend jaar te maken te krijgen met meer concurrentie, tegenover 31% van de mkb’ers. Verder verwacht een derde van de ondervraagden de komende twee jaar een hogere omzet te behalen. Opvallend is dat de groep oudere ondernemers zich (veel) meer zorgen maakt over het bij kunnen benen van trends en ontwikkelingen dan de jongere ondernemer: 4% tegenover 19%.

Neveninkomsten

Ondanks de gestage groei van het aantal zzp’ers en de verwachte hogere inkomsten, heeft een aanzienlijk deel van de zelfstandig ondernemers nog een andere bron van inkomsten nodig. Het CBS maakte bekend dat maar liefst 55% niet alleen van de inkomsten leeft die door het werk als zelfstandige vergaard zijn, maar dat er ook sprake is van neveninkomsten. Dit kan bijvoorbeeld loon, een uitkering of pensioen zijn.

Bouw versus zorg

De groei van zzp’ers in Nederland betekent dus niet dat iedereen ook enkel van dat werk kan leven. Het is wel zo dat bij 60% van de zelfstandigen het grootste deel van hun inkomen uit hun freelance-werk wordt gehaald. Voor zzp’ers in de bouw is het zzp-inkomen het vaakste het hoofdinkomen. In het onderwijs, bij de overheid en in de zorg wordt het zzp-inkomen het vaakst aangevuld met overige inkomsten.

Bron: ZZP Barometer