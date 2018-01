Minderheid werknemers maakt voornemens persoonlijke ontwikkeling

Hoewel ieder jaar veel van ons weer goede voornemens maken, gaat dit niet op voor persoonlijke ontwikkeling. 56 procent van de Nederlandse kantoormedewerkers heeft afgelopen jaar niet voor zichzelf bedacht welke vaardigheden of kennis ze wilden verbeteren. Werkgevers spelen hierin een negatieve rol: voor maar 8 procent van de werknemers was het behalen van ontwikkeldoelen van invloed op zijn beoordeling of salaris.

Dit blijkt uit onafhankelijk onderzoek van TrainTool, trainingsbureau in grootschalige soft skills-ontwikkeling, onder ruim 1.000 kantoormedewerkers in Nederland. Opvallend genoeg bespreekt 40 procent van de kantoormedewerkers wel de ontwikkeldoelen met de leidinggevende of HR-manager. Het daadwerkelijk samen vastleggen van wat men wil leren, doet echter maar 12 procent. Jongere werknemers ontvangen graag meer training in algemene sociale en communicatieve vaardigheden, terwijl oudere werknemers minder behoefte hebben aan trainingen in het algemeen.

Vrouwen versus mannen

Bij vrouwen vindt de gewenste ontwikkeling binnen soft skills vooral plaats in het voor zichzelf opkomen, feedback geven en omgaan met weerstand. Leiderschapsvaardigheden, coachen en gesprekstechnieken zijn bij zowel mannen als vrouwen populair. Vrouwen krijgen dan ook meer training in assertiviteit, maar minder in leiderschapsvaardigheden en samenwerken dan mannen.

Verschillende behoeften

In de zorg en het onderwijs is behoefte aan ontwikkeling in vaardigheden als coachen, samenwerken, omgaan met weerstand en empathisch communiceren. In de financiële dienstverlening is dat vooral klantgericht handelen en klachtenafhandeling, terwijl bij de overheid vooral wordt getraind op samenwerken en feedback geven.

“Dat minder dan de helft ontwikkelingsdoelen stelt, is opvallend laag”, vindt TrainTool-CEO Marijn de Geus. “Voor jezelf verwoorden welke vaardigheden je wilt verbeteren, is namelijk een belangrijke eerste stap. Werkgevers zouden dit moeten stimuleren door samen doelen te noteren en deze te koppelen aan de beoordeling. Dan zie je ook dat mannen en vrouwen, net als jongeren en ouderen, andere vaardigheden willen ontwikkelen en dat de huidige trainingen daar niet altijd op aansluiten.”

Bron: TrainTool