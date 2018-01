Goede beveiligingsvoornemens voor het nieuwe jaar

Hoewel het nieuwe jaar pas ruim een week oud is, zijn er alweer talloze online gevaren bijgekomen. Naast duizenden nieuwe malwarevarianten, maken ook de recente beveiligingslekken ‘Meltdown’ en ‘Spectre’ de digitale wereld onveiliger. G DATA roept gebruikers daarom op om nu hun computerbeveiliging te controleren en waar nodig te versterken. Daarbij gaat het onder andere om het installeren van alle beschikbare software-updates.

Als ook om het regelmatig maken van backups en om het gebruiken van goede beveiligingsoplossingen voor de PC en voor mobiele toestellen. Zo maken we het de cybercriminelen weer wat moeilijker.

Voornemens

Ook in 2018 zullen cybercriminelen malware inzetten om internetgebruikers aan te vallen. Ransomware en banking trojans zijn slechts twee voorbeelden daarvan. Het is waarschijnlijk slechts een kwestie van tijd tot de eerste malware verschijnt die misbruik maakt van de chipkwetsbaarheden Meltdown en Spectre. Daarom zouden gebruikers voor het nieuwe jaar niet alleen de gebruikelijke goede voornemens moeten maken, zoals meer bewegen, stoppen met roken en gezonder eten, maar ook voornemens zouden moeten maken rond hun IT-beveiliging.

Patches

“Bij goede beveiligingsvoornemens voor 2018 kan je denken aan het controleren van de beveiliging van je computer en deze, indien nodig, verbeteren”, zegt Eddy Willems, Security Evangelist voor G DATA. “Een belangrijk element daarvan is het installeren van patches, vooral nu er grote beveiligingslekken zijn geconstateerd bij processoren van onder andere Intel en AMD. (Een softwarematige patch is een klein stukje software dat door de uitgever van software gebruikt wordt om fouten op te lossen of updates uit te voeren aan zijn software}. G DATA heeft ervoor gezorgd dat zijn gebruikers zonder problemen de updates van Microsoft, die deze problemen verhelpen, kunnen installeren. Als je dit jaar nog niets aan een veiligere pc hebt gedaan: begin dan met het installeren van deze patches. En hou dat goede patchgedrag vervolgens het hele jaar vol.”

Zes goede beveiligingsvoornemens voor 2018:

- Ik ga alle updates installeren - alle beschikbare updates voor het besturingssysteem en de softwaretoepassingen moeten zo snel mogelijk geïnstalleerd worden. Verouderde programma’s die niet meer ondersteund worden, zouden verwijderd moeten worden en mogelijk vervangen worden door nieuwere software.

- Ik sluit online accounts die ik niet meer gebruik - internetgebruikers hebben vaak accounts op meerdere online sites en diensten, zoals online betaaldiensten, social media netwerken, online shops of e-mail providers. Om de kans op gegevensdiefstal zo veel mogelijk te beperken, is het aan te raden om regelmatig te checken of accounts niet langer nodig zijn en deze dan te sluiten en te verwijderen.

- Ik ga regelmatig mijn wachtwoorden veranderen - gebruikers zouden periodiek hun wachtwoorden voor online accounts moeten veranderen en ook voor ieder account een apart wachtwoord gebruiken. Een sterk wachtwoord is vooral lang. Een wachtwoordmanager, zoals de Password Manager die geïntegreerd is in G DATA Total Security, is een handig hulpmiddel om al die wachtwoorden te bewaren en te beheren.

- Ik ga regelmatig een backup maken van mijn belangrijke data - als je regelmatig een backup maakt, heb je altijd een reservekopie van je belangrijke data, zoals foto’s en video’s. Je kan ook een zogenaamd ‘system image’ maken, waarbij een backup wordt gemaakt van de complete harde schijf, inclusief alle data en de geïnstalleerde programma’s. Uitgebreide beveiligingsoplossingen bevatten een backup-module, zodat je geen extra software hoeft te kopen.

- Ik ga alleen nog apps installeren van betrouwbare bronnen - mobiele apps zouden alleen gedownload moeten worden van betrouwbare bronnen, zoals Google Play voor Android, de App Store van Apple of van providers of de fabrikanten van mobiele toestellen. Daarbij moet kritisch gekeken worden naar de rechten die deze apps vragen. Is het wel nodig dat een spelletje toegang heeft tot al je contacten of tot je foto’s?

- Ik ga beveiligingssoftware installeren - iedere PC en ieder mobiel toestel zou voorzien moeten zijn van goede beveiligingssoftware. Deze software moet bescherming bieden tegen malware en andere online dreigingen en moet regelmatig bijgewerkt worden via updates. Als de licentie is verlopen, zou deze zo snel mogelijk verlengd of vernieuwd moeten worden.

Bron: G DATA