ABN AMRO publiceert Human Rights Update 2017

ABN AMRO brengt haar Human Rights Update over 2017 uit. In deze update komen verschillende medewerkers van ABN AMRO aan het woord die uitleggen hoe zij zich inzetten voor mensenrechten. Want mensen en hun rechten spelen een belangrijke rol in het werk van veel medewerkers van ABN AMRO: van kantoormedewerkers in Amsterdam, tot fraude-experts in Azië. Allemaal staan ze op voor mensenrechten.

Het thema “Standing up for Human Rights” sluit aan bij een campagne van de Verenigde Naties.

Het verschil maken

Kees van Dijkhuizen, CEO ABN AMRO: “Veel mensen denken dat bankieren alleen gaat over financiële cijfers. Maar het gaat om mensen. Bij ABN AMRO werken meer dan 20.000 mensen. Zij bedienen zo’n 5 miljoen particuliere klanten. En bijna 400.000 bedrijven. Met elkaar kunnen we het verschil maken op verschillende duurzaamheidsthema’s zoals klimaat en circulaire economie. En zeker ook op mensenrechten.”

VN-richtlijn

In 2016 was ABN AMRO de eerste bank wereldwijd die rapporteerde over mensenrechten volgens de richtlijn van de VN. Ook in 2018 blijft de bank zich inzetten voor het respecteren van mensenrechten, onder andere door eind 2018 wederom te rapporteren over die mensenrechtenkwesties die voor de bank het belangrijkst zijn, volgens de rapportagerichtlijn van de UN Guiding Principles on Business and Human Rights.