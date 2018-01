Driekwart bevolking wil eigen gezondheid monitoren

Maar liefst driekwart van de Nederlanders wil graag zijn eigen gezondheid digitaal monitoren als dit de vrijheid, zelfredzaamheid, behandeling en veiligheid verbetert. Dit blijkt uit onderzoek van Enable U “De zorgsector door de bril van de patiënt”,onder 1.002 respondenten. Daarnaast is er een grote behoefte aan een gereguleerde omgeving met correcte adviezen waar consumenten zelfzorgadvies kunnen inwinnen.

De meerderheid (54%) geeft aan voor het bezoek aan een huisarts zelf informatie te willen inwinnen via een app, zodat er in de spreekkamer direct spijkers met koppen geslagen kunnen worden.

Digitale dokter

Voor een groot gedeelte van de consumenten is langsgaan bij een huisarts in de toekomst zelfs helemaal niet meer nodig. 52 procent van de respondenten staat open voor een videochat met een medische specialist, omdat deze manier van contact tijdwinst oplevert en kosten bespaart. Bijna de helft van de consumenten (46%) geeft hiernaast aan in het geval van ziekte graag gebruik te maken van een app om informatie te delen met de huisarts zodat zij niet meer fysiek langs hoeven te komen.

“Wat opvalt is dat een ruime meerderheid van de Nederlandse patiënten absoluut meerwaarde ziet in het ontketenen van nieuwe innovaties, door eigen data op een veilige manier te delen”, stelt Frank Arts, directeur en oprichter van Enable U. “Wearables, zelfzorgapps en videochat zijn slechts enkele voorbeelden van de impact die tech kan hebben op de maatschappij. De verdere adoptie van Internet of Things, eHealth en mHealth zullen dit alleen nog maar meer aanzwengelen. Er liggen tal van kansen om de zorg aan te sluiten op de behoefte van de patiënt. Een goede en veilige uitwisseling van digitale gegevens staat hierbij aan de basis.”

Voor het downloaden van het rapportklik hier