2,7 duizend 80-plussers op de loonlijst

In september 2017 hadden 2,7 duizend werknemers van 80 jaar of ouder betaald werk. Zo’n 2,3 duizend 80-plussers (85 procent) hadden een vast arbeidsverband, 0,4 duizend werkten met een flexibel contract. Dit blijkt uit een analyse van het CBS naar aanleiding van vragen van RTL.Steeds meer ouderen kunnen in grote vitaliteit hun niet-arbeidzame leven consumeren, zo meldde het CBS al in Trends in Nederland.

Ze fietsen, zwemmen, gaan op stap met de kleinkinderen en maken verre reizen. Een klein aantal werkt gewoon door. Volgens cijfers uit de Polis-administratie stonden in september 2017 nog 2,7 duizend 80-plussers als werknemers op de loonlijst, oftewel 0,35 procent van alle 80-plussers. Onder hen zijn ruim drie keer zoveel mannen als vrouwen. Tweeduizend 80-plussers werkten in deeltijd, de meesten niet meer dan hooguit anderhalve dag per week (maximaal 12 uur). Zevenhonderd 80-plussers hadden een voltijd dienstverband. De meesten, 85 procent, hadden een vast contract, 15 procent werkte met een flexibel contract.

Meeste 80-plussers in de detailhandel en financiële diensten

De meeste 80-plussers met een arbeidsverband werken in de groot- en detailhandel en de financiële dienstverlening. In de gezondheidszorg en het onderwijs is het aantal oudere werknemers relatief gering. Relatief hoog is het aantal ouderen in de verhuur en het beheer van onroerend goed en in de landbouw, beide relatief kleine bedrijfstakken. Een mogelijke reden dat bijvoorbeeld boeren langer doorwerken, is dat zij moeilijk iemand kunnen vinden aan wie zij het bedrijf over kunnen doen.

Meer oudere zelfstandigen

Behalve als werknemer werken er ook ouderen als zelfstandige. Cijfers over oudere zelfstandigen komen uit de Enquête Beroepsbevolking (EBB). Deze cijfers zijn beschikbaar voor de groep 75-jarigen en ouder. Uit deze EBB-cijfers blijkt dat in het derde kwartaal van 2017 naast 9 duizend werknemers van 75 jaar en ouder nog 16 duizend 75-plussers werken als zelfstandige, voornamelijk als zelfstandige zonder personeel (zzp’er). Bij elkaar waren er in het derde kwartaal 25 duizend ouderen (75-plus) die werkten. Dat betekent dat 1 op de 50 mensen van 75 of ouder (2,0 procent) betaald werk had. Er zijn meer oudere mannen aan het werk (3,6 procent) dan oudere vrouwen (0,9 procent).

Hogere arbeidsdeelname ouderen

Het aantal werkende ouderen is de laatste jaren toegenomen. In het derde kwartaal van 2003 waren nog 11 duizend 75-plussers aan het werk, in 2013 al 20 duizend en in 2017 al 25 duizend. Dat komt deels door de vergrijzing – meer 75-plussers in de bevolking –, maar het aantal stijgt ook omdat de arbeidsdeelname van 75-plussers is gestegen. In 2003 werkte 1,2 procent van de 75-plussers, in 2017 is dat 2,0 procent. De ontwikkeling van de arbeidsdeelname van de alleroudsten sluit aan bij die van 55- tot 75-jarigen. Hun arbeidsdeelname nam toe van 27,2 procent (derde kwartaal 2003) tot 41,7 procent (derde kwartaal 2017). De inmiddels 1,7 miljoen werkende 55- tot 75-jarigen vormden een vijfde van alle werkenden.

