BrightPensioen richt zich op breder publiek met BrightBeleggen

BrightPensioen biedt vanaf nu ook BrightBeleggen aan. Duurzaam beleggen in het Bright LifeCycle Fonds is daarmee nu ook mogelijk voor het opbouwen van vermogen voor een ander doel dan pensioen. Deze uitbreiding is op verzoek van de deelnemers van BrightPensioen. Alle klanten (deelnemers) van BrightPensioen zijn mede-eigenaar via een deelnemerscoöperatie en beslissen mee over de koers van BrightPensioen.

Deze uitbreiding van het aanbod is daar een eerste gevolg van. Tot nu toe was het alleen mogelijk te beleggen bij BrightPensioen via een lijfrenterekening voor pensioenopbouw.

BrightPensioen belegt tegen kostprijs en rekent daarnaast een lidmaatschap dat losstaat van het opgebouwde vermogen van de klant. Er wordt belegd in ETF's (Exchange Traded Funds) en het aantal transacties wordt zo laag mogelijk gehouden doordat er maar één keer per maand gehandeld wordt. Hierdoor kan automatisch worden geherbalanceerd zonder extra kosten te maken. Het fonds bestaat uit 100% duurzame aandelen- en obligatie-indexfondsen (ETF's) aangevuld met greenbonds.

Meer rendement minder risico

BrightBeleggen is bedoeld voor mensen die niet te veel risico willen lopen, geen belegkeuzes willen maken, maar die wel op zoek zijn naar meer rendement dan ze op een spaarrekening krijgen. Het doelrendement is inflatie plus 4 procent, een rendement dat het neutrale profiel van het Bright LifeCycle Fonds sinds de start (3 jaar geleden) ook ruim behaald heeft (5,8%).

Rendement en minder risico

Karin Jakobsen, oprichter van BrightPensioen: "Wij bieden de meest relaxte manier van beleggen. Je hebt er als klant geen omkijken naar. We beleggen volgens een neutraal risicoprofiel en bouwen dat desgewenst af naar een defensief risicoprofiel. Doordat we maandelijks herbalanceren beperken we het risico wat tot één procent extra rendement kan opleveren. Meer rendement en minder risico dus."

Twee voor de prijs van één

BrightBeleggen is voor iedereen mogelijk. Huidige deelnemers van BrightPensioen kunnen voor het bestaande lidmaatschapsgeld naast hun lijfrenterekening deze extra beleggingsrekening openen. Nieuwe deelnemers die van start gaan krijgen in de eerste twee jaar het lidmaatschap cadeau totdat ze 3000 euro aan vermogen hebben opgebouwd. Willen ze daarnaast nog een lijfrenterekening openen dan kunnen ze dat ook binnen gelijkblijvende lidmaatschapskosten.

Bron: BrightPensioen