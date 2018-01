Hosted.nl is de nieuwste partner die is toegevoegd aan de CFD Business Blueprint, het ecosysteem waarin diverse leveranciers samenwerken om intermediairs en hun klanten onder meer de beste digitale ervaring te kunnen bieden. CFD heeft met Hosted.nl een exclusieve samenwerkingsovereenkomst gesloten, waardoor kleine en middelgrote assurantie- en advieskantoren voor een zeer scherpe prijs volledig in the cloud kunnen werken (hosted desktop).

Sterke groei op basis van kwaliteit

Hosted.nl is een van de snelst groeiende bedrijven in haar sector met inmiddels meer dan 10.000 klanten. Ze werkt met eigen, in Nederland gevestigde, hoog kwalitatieve serverparken en is ISO27001:2013 en NEN7510 gecertificeerd. Deze normen specificeren eisen voor het vaststellen, implementeren, uitvoeren, controleren, beoordelen, bijhouden en verbeteren van een gedocumenteerd Information Security Management System (ISMS), waardoor de veilgheid van data optimaal is gewaarborgd. Hosted.nl is ook genomineerd geweest voor de Deloitte Fast50 en FD Gazellen.

Exclusieve samenwerking

CFD-leden ontvangen een voor de sector unieke korting op de normale prijzen, waardoor een zelfstandig adviseur voor slechts € 29,99 (ex. BTW) per maand zijn/haar activiteiten volledig in the cloud kan onderbrengen. Dit is inclusief 26GB opslag, gratis supportcontract, dagelijkse backup van alle gegevens (cold storage!), volledige data encryptie en steeds de laatste anti-virus software. De veiligheid van en toegankelijkheid tot data wordt hiermee enorm verbeterd.

AVG-proof

Hosted.nl is ook volledig voorbereid op de nieuwe AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) wetgeving en zorgt ervoor dat aan alle eisen wordt voldaan die van toepassing zijn bij het onderbrengen van klantendata bij Hosted.nl. CFD gaat daarnaast het initiatief nemen om met de Business Blueprint partners Hosted.nl (Cloud), Assupport (websites, tools, nieuwsbrieven), C-Profile (Big Data en Customer Profiling) en Assistent (CRM) te onderzoeken op welke wijze CFD-leden zo goed mogelijk kunnen worden ondersteund in de verdere invulling van de AVG-wetgeving.

Uniek voordeel voor Assistent gebruikers

Voor wie via CFD kiest voor een samenwerking met Hosted.nl en ook Assistent (CRM) gebruiker is, is er nog een voordeel. In de prijs is inbegrepen dat de Assistent software in the cloud wordt opgenomen.

Voor klein en groot

Het pakket van € 29,99 per maand per persoon is ontwikkeld voor organisaties tot en met 4 gebruikers. Voor grotere kantoren is een soortgelijk pakket ontwikkeld, waarbij ook andere bedrijfsspecifieke software in the cloud kan worden gebracht. Deze kantoren betalen een opslag van slechts € 4,00 per persoon per maand en hebben het viervoudige aan data opslag. In beide pakketten kan de opslagcapaciteit eenvoudig worden uitgbereid (€ 0,20 per GB).

Ultramodern intermediair

CFD voorzitter Edwin Herdink benadrukt dat met deze samenwerking een totaaloplossing is gecreërd om het kleine en middelgrote intermediair ultramodern te maken. "Wie nu gebruik maakt van het Business Blueprint kan zijn of haar klanten een volledig digitale ervaring bieden via de meest volledige websiteoplossing van Assupport. Met het best gewaardeerde CRM pakket in de branche (Assistent) en een werkelijk uniek Customer Profiling systeem van C-Profile kunnen klanten nu ook perfect worden geserviced. En met Hosted.nl is alle gewenste data overal en op een superveilige manier beschikbaar. Daarnaast biedt het CFD Business Blueprint nog meer unieke voordelen, maar wie alleen het automatiseringsdeel wil aanpakken kan bij ons nu alles op één plek vinden. Geleverd door zeer professionele partijen en tegen razend scherpe prijzen. En daarmee is een lang gekoesterde wens van mij uitgekomen"