Rentewijzigingen laten geen eenduidig beeld zien

Vorige week liep de rente op de kapitaalmarkt voor de tweede keer in de afgelopen maand op. Half december was de goedkeuring van Trumps belastingplan door het Amerikaanse Huis van Afgevaardigden hiervan de oorzaak. Donderdag maakten beleggers uit de notulen van de laatste ECB-beleidsvergadering op dat de ECB nadenkt over de communicatie waarmee ze beleggers wil voorbereiden op een minder stimulerend beleid.

Tezamen met berichten eerder in de week over toenemende inflatie en financieel nieuws uit Japan en China zorgde dat voor een stijgende kapitaalmarktrente. Sinds medio december is deze circa 0,2%-punt opgelopen.

De vraag is of deze toename een kortstondige reactie is of een structurele ontwikkeling vormt. MUNT Hypotheken, dat met zijn hypotheekrente de renteontwikkelingen op de kapitaalmarkt kort volgt, en Centraal Beheer kondigden voor de komende week alvast een lichte verhoging van de tarieven aan. Het aantal renteaanpassingen door geldverstrekkers trok afgelopen week voorzichtig aan: er waren (beperkte) verlagingen én verhogingen van zowel de middellange als de lange rentevaste perioden.

Argenta stopt vanaf deze week met de rentekorting van 0,1% voor nieuwe klanten als een ORV bij Argenta Life wordt gesloten. De NHG hanteert sinds 1 januari jl. voor nieuwe hypotheken niet langer de verplichting van een ORV, wellicht dat dit de reden vormt voor de aanpassing door Argenta. Grootbanken geven nu als enige nog rentekorting (0,1%-0,25%), als de consument een betaalrekening afsluit bij de betreffende bank.