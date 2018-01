ORV met reserverestitutie vaak niet voordeliger

Overlijdensrisicoverzekeringen met reserverestitutie zijn dikwijls niet goedkoper dan de goedkoopste verzekeringen zonder afkoopwaarde. Zélfs niet als de verzekering eerder wordt beëindigd en de opgebouwde waarde wordt uitgekeerd aan de klant. Dat concludeert MoneyView in het verschenen Special Item Overlijdensrisicoverzekeringen.

Doordat de premie bij overlijdensrisicoverzekeringen gelijkblijvend is en het risico van overlijden in het begin van de looptijd lager is dan aan het einde, wordt in het eerste deel van de looptijd een premiereserve opgebouwd. Uit deze reserve worden de hogere benodigde risicopremies aan het einde van de looptijd gefinancierd. Als de consument de polis gedurende de looptijd wil beëindigen, wordt er geen gebruik meer gemaakt van deze opgebouwde reserve en is er door de jaren heen feitelijk te veel premie betaald.

MoneyView vergeleek de prijs van producten waarvan de premiereserve vervalt aan de verzekeraar met de prijs van polissen waarbij de reservewaarde bij tussentijdse beëindiging wordt uitgekeerd aan de klant. Daaruit bleek dat lang niet alle producten met restitutie bij voortijdige beëindiging voordeliger zijn dan de varianten waarbij de waarde vervalt aan de verzekeraar. Verzekeringen zonder reservewaarde, maar met een leeftijdsafhankelijke premie kunnen ook een voordelig alternatief zijn als de polis tussentijd wordt beëindigd. Bij het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering dient de kans op voortijdige beëindiging derhalve overwogen te worden bij het advies en de productselectie.

MoneyView ProductRating

MoneyView legt jaarlijks overlijdensrisicoverzekeringen langs de lat van de MoneyView ProductRating. In totaal heeft MoneyView 41 producten met een gelijkblijvende dekking en 39 producten met een annuïtair dalende dekking met elkaar vergeleken, zowel op prijs als op voorwaarden. Dit zijn de producten met de maximale score van 5 sterren:

5-Sterrenproducten Prijs - Gelijkblijvende overlijdensrisicoverzekeringen

• Allianz ORV Verpand, HBO+ of Hoog inkomen (eenjarig)

• Delta Lloyd Overlijdensrisicoverzekering

• TAF TAF Special Overlijdensrisicoverzekering (zonder afkoopwaarde (iptiQ))

5-Sterrenproducten Prijs - Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekeringen

• Allianz ORV Verpand, HBO+ of Hoog inkomen (eenjarig)

• Generali Overlijdensrisicoverzekering

• TAF TAF Special Overlijdensrisicoverzekering (zonder afkoopwaarde (Credit Life))

5-Sterrenproducten Voorwaarden - Gelijkblijvende en Annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekeringen

• TAF TAF Personal Overlijdensrisicoverzekering (met afkoopwaarde (Quantum))

• TAF TAF Special Overlijdensrisicoverzekering (met afkoopwaarde (Credit Life))

• TAF TAF Special Overlijdensrisicoverzekering (met afkoopwaarde (iptiQ))