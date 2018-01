Yarden lanceert advies-app voor intermediair

Yarden Uitvaartorganisatie lanceert een nieuwe advies-applicatie voor het intermediair: YardenPro/Advies. De app ondersteunt intermediairs snel en eenvoudig bij administratieve handelingen voor Yarden-klanten, nieuwe aanvragen en het geven van een onafhankelijk advies rondom de uitvaartkosten en de uitvaartverzekering.

Gemak en tijdswinst

Tjerk de Vries, manager Commerciële Zaken bij Yarden Uitvaartverzekeringen: ‘Intermediairs kunnen met de app veel zaken rondom de uitvaart in een keer heel gemakkelijk regelen voor hun klanten. Zij kunnen direct het advies volledig digitaal verwerken, een (digitaal) adviesrapport genereren en de advieskosten laten betalen. Bovendien kunnen zij voor hun klanten een uitvaartverzekering bij Yarden aanvragen en het aanvraagformulier direct digitaal laten ondertekenen. Doordat al deze functionaliteiten zijn geïntegreerd in één app levert dit een forse tijdsbesparing op. Bovendien is de app kosteloos te gebruiken. Wel dienen intermediairs een rechtstreekse aanstelling bij Yarden te hebben’, aldus De Vries. YardenPro/Advies is onderdeel van YardenPro (voorheen YardenNet), het intranet voor het intermediair. De app is te gebruiken op tablet, laptop en desktop en eenvoudig te downloaden via de diverse app-stores.

Kwart Nederlanders geen uitvaartverzekering

‘Uit de Yarden Afscheidsmonitor blijkt dat bijna een kwart van de Nederlanders (23%) geen uitvaartverzekering heeft. Hierdoor kunnen nabestaanden onverwacht met schulden worden opgezadeld die het afscheid en rouwproces overschaduwen. Met de YardenPro/Advies hebben intermediairs een handige tool in handen waarmee zij hun klanten kunnen informeren en adviseren over uitvaartverzekeringen en uitvaartkosten, op basis van uitvaartwensen, gezinssamenstelling en financiële mogelijkheden. Zo dragen ze bij aan het vergroten van het bewustzijn van Nederlanders over de kosten van een uitvaart en de verzekeringsmogelijkheden. Dit maakt een goed afscheid mogelijk en helpt mensen verder’, zo besluit De Vries.